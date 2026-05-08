Цей колір був трендом у дизайні 60-х, а тепер він на піку популярності у 2026 році

1960-ті подарували світу багато культових речей: космічні польоти, бітломанію, мініспідниці та яскраві інтер'єри. Саме тоді стіни прикрашали попартом, у моді були насичені кольори, а в оселях особливо цінували тепло й домашню атмосферу.

Сьогодні, коли багато людей знову звертаються до ностальгії в оформленні дому, популярність повертає один із головних трендів того часу – горіхові відтінки дерева. Вони допомагають створити затишний вайб 60-х без надмірного ретро-ефекту. Про це пише House Digest.

Чому колір горіхового дерева знову популярний?

Якщо стежити за сучасними тенденціями інтер'єру, можна помітити, що у 2026 році особливо популярні натуральні матеріали та комфортні, "живі" простори. Люди дедалі частіше відмовляються від надто ідеальних інтер'єрів для Instagram, які більше схожі на шоуруми, і натомість облаштовують домівки для реального життя.

Горіхове дерево чудово вписується у цей стиль, додаючи кімнатам глибини та тепла.

Протягом останніх років популярними були світлі породи дерева, але саме насичений і благородний відтінок горіха знову привернув увагу дизайнерів і власників житла. Таке дерево має природний і "заземлений" вигляд, а тому допомагає створити зв'язок із природою та додати в оселю більше затишку.

Бренд Minwax навіть назвав кольором року відтінок Special Walnut, зазначивши, що він допомагає створювати "багатошарові, обжиті та душевні простори". Саме за це горіхове дерево любили у 60-х – і саме тому воно знову в тренді у 2026 році.

Горіхове дерево краще використовувати як акцент у сучасних просторах / Фото Minwax

Як інтегрувати горіхові відтінки у домашній інтер'єр?

Горіхове дерево має дуже виразний вигляд, тому дизайнери радять використовувати його як акцент, а не заповнювати ним увесь простір. Замість того щоб робити всі меблі темними, краще обрати один – два елементи: наприклад, дерев'яну перегородку, книжкову шафу чи обідній стіл. Такі деталі додадуть інтер'єру природності та стануть головним акцентом кімнати.

Не варто робити горіховими усі меблі, достатньо обрати один – два елементи / Фото з відкритих джерел

Щоб інтер'єр був сучасним, горіхове дерево радять поєднувати зі світлими кольорами. Кремові, бежеві чи молочні стіни допоможуть урівноважити темний відтінок дерева й зроблять простір легшим. Наприклад, якщо у вітальні є перегородка з горіхового дерева, світлі стіни не дадуть кімнаті бути занадто темною.

Також важливе освітлення. М'яке тепле світло красиво підкреслює текстуру дерева та робить його ще глибшим і затишнішим. Добре поєднуються з горіховими меблями й рослини – вони підсилюють природний характер інтер'єру. А якщо догляд за квітами не для вас, можна обрати невибагливі або навіть штучні рослини.

7 кольорів фарби, які будуть всюди у 2026 році

Дизайнери прогнозують, що у 2026 році головним трендом в інтер'єрах стануть теплі та природні відтінки. Люди все частіше прагнуть зробити дім затишним, спокійним і ближчим до природи. Саме тому популярними будуть насичені, "земляні" кольори.

The Spruce називає 7 відтінків, які будуть особливо модними:

Оливковий зелений додає інтер'єру природності, спокою, стриманий та елегантний на вигляд.

додає інтер'єру природності, спокою, стриманий та елегантний на вигляд. Бронзова охра – глибокий теплий жовтий відтінок, який робить простір виразним і стильним.

– глибокий теплий жовтий відтінок, який робить простір виразним і стильним. Піщаний бежевий – новий популярний нейтральний колір, що додає тепла простору, не перевантажуючи його.

– новий популярний нейтральний колір, що додає тепла простору, не перевантажуючи його. Махагон – насичений червоно-коричневий відтінок, який створює затишну атмосферу.

насичений червоно-коричневий відтінок, який створює затишну атмосферу. Теракотовий – теплий природний колір, що робить кімнату комфортною та гостинною.

– теплий природний колір, що робить кімнату комфортною та гостинною. Темний синьо-зелений – глибокий спокійний відтінок, який додає інтер'єру характеру.

– глибокий спокійний відтінок, який додає інтер'єру характеру. Теплий шавлієвий зелений – м'який природний колір, який допомагає створити розслаблену атмосферу.

Який ще тренд з 1960-х повертається у моду?

Підлогове покриття має бути не лише красивим, а й практичним та простим у догляді. Саме тому у 1960-х роках великою популярність мало листове покриття для підлоги – матеріал у рулонах, який легко монтувати та мити. Найчастіше використовували вініл, лінолеум або гуму. Таке покриття особливо цінували для кухонь і ванних кімнат через його водостійкість та доступну ціну.

Вініл став популярним способом недорого оновити інтер'єр і досі залишається одним із найпоширеніших варіантів.

Сучасні вінілові покриття можуть імітувати дерево, камінь чи мармур. Наприклад, імітація паркету добре пасує затишній кухні, а мармуровий ефект додає простору більш дорогого вигляду.

Втім, з часом вініл може втрачати колір, а подряпини інколи складно відремонтувати.