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Дім Навколо дому Чому потрібно чистити садові інструменти: як це робити правильно
28 квітня, 20:49
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Чому потрібно чистити садові інструменти: як це робити правильно

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Регулярне чищення та дезінфекція садових інструментів запобігає поширенню хвороб серед рослин.
  • Ефективні методи дезінфекції включають використання ізопропілового спирту, побутових засобів та хлорного відбілювача.

Догляд за садом – справа приємна, але вимагає відповідальності. Один із важливих, хоча й часто ігнорованих кроків – регулярне чищення та дезінфекція садових інструментів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, використання брудного інвентарю може стати джерелом поширення небезпечних хвороб між рослинами. Чому ще очищення критично важливе і як правильно підтримувати інструменти в чистоті, розповідаємо далі.

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Чому важливо чистити інструменти

Уваги потребують секатори, сапи, лопати, електроінструменти (газонокосарки, тримери, ножиці для живоплоту), а також горщики, контейнери, садові рукавички та взуття.

Дезінфекція садового обладнання є ключовою умовою для запобігання поширенню хвороб. Навіть якщо інструмент виглядає чистим після промивання водою, на ньому можуть залишатися мікроскопічні патогени.

Якщо ви працюєте з ураженою рослиною, а потім тим же інструментом обрізаєте здорову – ви ризикуєте інфікувати її.

Ідеально – дезінфікувати приладдя між кожним зрізом, особливо при роботі з хворими рослинами. Мінімум – обробляти інструменти після кожної рослини. Також важливо чистити інструменти після використання на іншій ділянці або перед зберіганням на зиму.

Як правильно чистити садові інструменти

  • Видалення бруду та соку.

Струмінь води зі шланга – найпростіший спосіб очистити інструменти. Для сильних забруднень використовуйте теплу воду з милом і щітку з жорсткою щетиною. Для липких слідів – додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Дерев’яні ручки також можна протерти засобом для захисту деревини.

  • Миття горщиків та декоративних елементів.

Підготуйте теплу мильну воду у великій ванні. Замочіть і добре промийте усе, що потрібно, перед тим, як висушити на сонці.

  • Чистка електроінструментів.

Завжди від'єднуйте інструмент або виймайте акумулятор. Використовуйте вологу тканину або м’яку щітку для очищення та слідкуйте, щоб усе повністю висохло перед зберіганням.

  • Садовий одяг.

Рукавички, фартухи й взуття слід регулярно прати або промивати шлангом.

Садові інструменти та одяг важливо очищувати / Фото Freepik

Методи дезінфекції

  • Ізопропіловий спирт (70%).

Ефективний і простий у використанні. Можна протирати інструмент ватою або змочити повністю. Не потребує розведення чи тривалого замочування.

  • Побутові засоби для дезінфекції.

Спреї, серветки, рідини – підходять для поверхневої обробки. Залишайте інструмент вологим на 8 – 10 хвилин для повної дії.

  • Хлорний відбілювач.

Змішайте 9 частин води й 1 частину відбілювача. Замочуйте леза на 10 хвилин, потім добре промийте й висушіть.

До слова, крім ретельного догляду, садовий інвентар також потребує правильного використання, зокрема бажано уникати найнебезпечніших помилок під час використання бензопили.