Зробіть це негайно: речі, які обов'язково слід викинути з горища

Прибирання горища – завдання, яке багато хто відкладає на потім. Але ніхто не знає, що може ховатися за роками накопиченого безладу, тож підтримка чистоти в цьому просторі – не лише питання естетики, а й безпеки.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, захаращене горище може стати домівкою для шкідників, місцем розвитку плісняви або навіть джерелом пожежної небезпеки. Які речі варто викинути, аби цього не відбулось, розповідаємо далі.

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Зламані прилади

Побутова техніка, яка давно не працює, лише займає простір. Важливо правильно утилізувати її, звернувшись до спеціалізованих пунктів прийому.

Стара електроніка

Якщо на горищі накопичилися старі телефони, зарядні пристрої чи інші гаджети, знайдіть спосіб їх утилізувати, щоб уникнути забруднення довкілля.

Картонні коробки з невідомим вмістом

Нерозпаковані коробки, які стоять десятиліттями, можуть стати місцем скупчення пилу та шкідників. Переберіть їх і залиште лише необхідне.

Пошкоджені меблі

Якщо ви не плануєте їх відновлювати, краще віддати комусь, хто зможе їх відремонтувати, або утилізувати.

Речі, схильні до гниття

Журнали, папери та старий одяг можуть вбирати вологу і псуватися. Перевірте їх і, за можливості, переробіть або пожертвуйте.

Як зберігати речі на горищі правильно

Якщо на горищі є предмети, які ви хочете зберегти, варто організувати їхнє правильне зберігання:

Використовуйте герметичні пластикові контейнери замість картонних коробок.

Маркуйте кожен контейнер, щоб легко знаходити необхідні речі.

Регулярно переглядайте вміст горища та позбувайтеся зайвого.

Загалом регулярне прибирання горища не лише допоможе звільнити простір, а й зробить ваш дім безпечнішим. Навіть якщо процес здається складним, почніть з малого – розбирайте одну коробку за раз. Це допоможе впоратися з завданням поступово, без зайвого стресу.