Одна помилка навесні – і гортензії не зацвітуть: як цього уникнути
- Головна помилка, яку допускають садівники при догляді за гортензіями, — це неправильна або несвоєчасна обрізка, що може позбавити рослину цвітіння на весь сезон.
- Для правильного догляду за гортензіями важливо враховувати тип рослини, забезпечувати правильний полив, підживлення, вибір місця посадки та захист від весняних заморозків.
З настанням весни садівники активно беруться до догляду за декоративними рослинами. Особливу увагу традиційно приділяють гортензіям – пишним кущам, які здатні перетворити будь-який сад на справжній квітучий оазис.
Однак експерти Real Simple застерігають: одна поширена помилка у весняний період може повністю позбавити рослину цвітіння на весь сезон.
Яку фатальну помилку допускають люди?
Головна причина, чому гортензії не зацвітають, – це неправильна або несвоєчасна обрізка. Багато садівників, прагнучи омолодити кущ, обрізають його надто сильно або в невідповідний час. У результаті разом із зайвими пагонами видаляються й квіткові бруньки.
Особливо це стосується великолистих гортензій, які формують бутони ще з осені на торішніх пагонах. Якщо зрізати їх навесні, рослина просто не матиме з чого цвісти.
Як діяти правильно?
Фахівці Ideal Home радять перед обрізкою визначити тип гортензії:
- Великолиста гортензія – обрізка мінімальна, лише видалення сухих і пошкоджених гілок.
- Волотиста та деревоподібна – можна обрізати сміливіше, адже вони цвітуть на нових пагонах.
Окрім обрізки, на здатність гортензії цвісти впливають:
- правильний полив (рослина любить вологу, але без застою води);
- підживлення (особливо навесні);
- місце посадки (півтінь і захист від вітру);
- захист від весняних заморозків.
Яка весняна дія "вбиває" цвітіння гортензій / Фото Unsplash
Весняний догляд за гортензіями потребує уважності та знання особливостей рослини. Одна неправильна дія – і замість пишних суцвіть садівник отримає лише зелене листя. Тому головне правило – не поспішати з обрізкою та враховувати тип гортензії. Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зберегти красу рослини та насолоджуватися її розкішним цвітінням протягом усього літа.
Як отримати густі кущі лаванди без зайвих витрат?
- Березень – вирішальний період для догляду за лавандою. Саме в цей час закладається основа майбутнього цвітіння: від правильних дій садівника залежить, чи буде кущ пишним і ароматним, чи залишиться рідким і слабким.
- З настанням стабільного тепла лаванда поступово виходить зі стану спокою. Якщо не втрутитися в цей момент, рослина почне рости хаотично: пагони витягнуться, а кущ втратить компактну форму. Саме тому ранньовесняний догляд вважається ключовим.
- Після обрізки лаванді потрібна підтримка. Найкраще працюють комплексні добрива з помірним вмістом азоту. Вони стимулюють нарощування зеленої маси та допомагають швидше відновитися після зими. Однак важливо не переборщити: надлишок азоту може призвести до активного росту листя, але зменшити кількість квітів.