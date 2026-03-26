Одна помилка навесні – і гортензії не зацвітуть: як цього уникнути

З настанням весни садівники активно беруться до догляду за декоративними рослинами. Особливу увагу традиційно приділяють гортензіям – пишним кущам, які здатні перетворити будь-який сад на справжній квітучий оазис.

Однак експерти Real Simple застерігають: одна поширена помилка у весняний період може повністю позбавити рослину цвітіння на весь сезон.

Яку фатальну помилку допускають люди?

Головна причина, чому гортензії не зацвітають, – це неправильна або несвоєчасна обрізка. Багато садівників, прагнучи омолодити кущ, обрізають його надто сильно або в невідповідний час. У результаті разом із зайвими пагонами видаляються й квіткові бруньки.

Особливо це стосується великолистих гортензій, які формують бутони ще з осені на торішніх пагонах. Якщо зрізати їх навесні, рослина просто не матиме з чого цвісти.

Як діяти правильно?

Фахівці Ideal Home радять перед обрізкою визначити тип гортензії:

Великолиста гортензія – обрізка мінімальна, лише видалення сухих і пошкоджених гілок.

Волотиста та деревоподібна – можна обрізати сміливіше, адже вони цвітуть на нових пагонах.

Окрім обрізки, на здатність гортензії цвісти впливають:

правильний полив (рослина любить вологу, але без застою води);

підживлення (особливо навесні);

місце посадки (півтінь і захист від вітру);

захист від весняних заморозків.



Яка весняна дія "вбиває" цвітіння гортензій / Фото Unsplash

Весняний догляд за гортензіями потребує уважності та знання особливостей рослини. Одна неправильна дія – і замість пишних суцвіть садівник отримає лише зелене листя. Тому головне правило – не поспішати з обрізкою та враховувати тип гортензії. Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зберегти красу рослини та насолоджуватися її розкішним цвітінням протягом усього літа.

