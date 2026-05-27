Навіть стильний ремонт виглядатиме погано: дизайнери пояснили, яких дверей варто уникати
Багато людей під час ремонту ретельно підбирають меблі, колір стін і декор, але майже не звертають уваги на вхідні двері. І саме це, за словами дизайнерів, часто стає головною помилкою інтер'єру.
У тіктоці набирає популярності відео від студії дизайну Stardesign, де показали, як різні кольори вхідних дверей виглядають на фоні світлого сучасного інтер'єру.
Ролик наочно демонструє: навіть дорогий ремонт може виглядати "дешево" через невдалий відтінок дверей.
Чому двері так сильно впливають на інтер'єр?
Дизайнери пояснюють: вхідні двері – це один із найбільших візуальних акцентів у передпокої. Людина бачить їх буквально першими, коли заходить у квартиру. Саме тому колір дверей або гармонійно "збирає" весь інтер'єр, або повністю вибивається із загальної стилістики. Особливо це помітно у квартирах зі світлими стінами, мінімалістичним ремонтом та сучасними меблями.
Які двері зараз вважають застарілими?
У відео показали кілька популярних варіантів дверей, які досі часто встановлюють у квартирах. Серед них:
- класичні коричневі двері;
- темно-коричневі відтінки;
- двері під "червоне дерево";
- занадто контрастні моделі;
- варіанти з масивними темними лиштвами.
Дизайнери пояснюють, що такі кольори часто створюють "важкий" ефект і візуально старять інтер'єр, особливо якщо стіни світлі, а простір невеликий. Найбільше критики зараз отримують двері у теплих червоно-коричневих тонах, які були популярними у 2000-х роках.
Які кольори дверей зараз у тренді?
Натомість у сучасних інтер'єрах дизайнери радять звертати увагу на спокійні та "архітектурні" відтінки. У тренді зараз:
- графітові двері;
- світле дерево;
- матові поверхні;
- білий колір із темними акцентами;
- складні сіро-бежеві відтінки.
Особливо популярними стали двері у кольорі світлого дуба або графіту – вони виглядають сучасно, не перевантажують простір і легко поєднуються зі світлими стінами.
Що радять дизайнери у 2026 році?
Головний тренд сучасного дизайну – цілісність простору та спокійна кольорова палітра. Саме тому дизайнери рекомендують:
- уникати занадто "важких" коричневих відтінків;
- не використовувати глянцеві двері;
- обирати матові та природні текстури;
- підбирати двері під загальну атмосферу квартири.
Адже навіть одна деталь може або зробити інтер'єр стильним, або повністю зіпсувати його враження.