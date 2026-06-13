Чим замінити кондиціонер: експерти назвали найефективніші способи охолодити дім у спеку
Із кожним роком літня спека стає дедалі відчутнішою, а рахунки за електроенергію змушують багатьох шукати альтернативу кондиціонерам. Фахівці стверджують: у багатьох випадках знизити температуру в оселі можна й без встановлення дорогої кліматичної техніки.
Лайфхаками з охолодження квартири поділилися у Міністерстві енергетики США.
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Що обрати замість кондиціонерів?
- Стельові вентилятори
Серед найпопулярніших рішень – стельові вентилятори. Вони створюють ефект охолодження завдяки циркуляції повітря та можуть суттєво підвищити комфорт у приміщенні. У деяких регіонах із помірним кліматом вентилятори навіть здатні повністю замінити кондиціонер.
Цікаво! За даними Міністерства енергетики США, стельові вентилятори споживають значно менше електроенергії, ніж кондиціонери. У результаті їх використання може допомогти скоротити витрати на охолодження в літній період.
- Теплові насоси
Для тих, хто планує довгострокову модернізацію житла, альтернативою можуть стати теплові насоси. Вони забезпечують як обігрів узимку, так і охолодження влітку, при цьому демонструючи вищу енергоефективність порівняно з традиційними системами кондиціювання.
- Штори
Не менш важливими є й прості побутові звички. Експерти радять тримати штори або жалюзі зачиненими у найспекотніші години дня. Натомість вночі або рано-вранці можна відкрити штори і провітрити.
Використовуйте блекаут штори у спеку / Фото Unsplash
Фахівці наголошують, що повністю відмовитися від кондиціонерів можливо не завжди – особливо під час тривалих хвиль екстремальної спеки. Однак поєднання кількох альтернативних методів здатне суттєво знизити потребу в активному охолодженні, заощадити кошти та зменшити споживання електроенергії.
Що ще може допомогти пережити спеку?
- Зволожуйте повітря в кімнаті. Можна купити звичайний зволожувач і заливати в нього крижану воду. Якщо немає можливості користуватися спеціальним зволожувачем - підійде і звичайний пульверизатор.
- Вимикайте всю побутову техніку в будинку. Пристрої, які включені в розетку – нагрівають повітря. Тому, відключайте кавоварки, чайники, телевізори та іншу техніку, якщо ви нею не користуєтеся.
- Розвісьте по кімнаті вологі рушники або холодні простирадла. Це допоможе охолодити повітря в будинку.