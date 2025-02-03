Як зробити орендоване житло затишним: поради для створення справжнього дому

Зробити тимчасове житло по-справжньому своїм – це задача не з найлегших. Незалежно від того, старий це будинок чи новенька квартира, створення затишку без серйозних змін може бути викликом.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, однак є кілька простих ідей, які допоможуть почуватися як удома без зайвих витрат і зусиль. Які прості зміни можна втілити навіть в орендованому помешканні, розповідаємо далі.

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Інвестуйте в речі, які можна забрати з собою

Найпростіший спосіб додати індивідуальності – оточити себе предметами, які вам справді подобаються: меблі, мистецтво, вінтажні аксесуари. Вони не тільки зроблять простір особливим, а й зможуть переїхати разом із вами на нове місце.

Не бійтеся змінювати стіни

Орендарі часто уникають змін у житлі, щоб не мати проблем із власником. Але навіть прості рішення можуть суттєво покращити вигляд квартири:

Фарбування стін. Новий колір може зробити кімнату світлішою, просторішою або затишнішою. Головне – дізнатися у власника, чи можна перефарбовувати стіни.

Картини, постери та полиці. Порожні стіни роблять житло безликим. Додайте картини, фотографії, колекційні предмети або полиці для книг.

Тимчасові шпалери. Вони легко наносяться і знімаються без пошкоджень.

Додайте правильне освітлення

Освітлення – ключовий фактор у створенні атмосфери в домі. У більшості орендованих квартир стандартні світильники не мають регуляторів яскравості, тому можна додати настільні та підлогові лампи для м’якого теплого світла або абажури з візерунками, що додають індивідуальності.

В орендоване житло можна додавати власні деталі / Фото Freepik

Організуйте простір

Орендовані квартири часто мають обмежене місце для зберігання. Щоб уникнути хаосу, використовуйте:

Полиці – це ідеальний спосіб розмістити книги, декоративні предмети та навіть посуд.

Контейнери та коробки, які допоможуть підтримувати порядок.

Гачки та настінні системи для зберігання без свердління стін.

Декоруйте текстилем

Килими, штори, подушки та покривала здатні миттєво змінити вигляд простору. Вони додають кольору, текстури та затишку. А найкраще тут те, що їх можна легко забрати із собою при переїзді.

Оживіть простір рослинами

Кімнатні рослини не тільки прикрашають оселю, а й покращують якість повітря та загальну атмосферу. Навіть якщо у вас немає досвіду догляду за рослинами, є невибагливі варіанти.

Додайте особисті деталі

Маленькі деталі роблять житло по-справжньому особистим. Це можуть бути: сувеніри з подорожей, улюблені книги, родинні фото, ароматичні свічки або дифузори із запахами, що нагадують про приємні моменти. Одним словом, усе, що додаватиме вам відчуття дому.