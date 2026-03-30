30 березня, 22:15
Створити легше ніж ви думаєте: як відтворити грецький стиль в інтер'єрі

Альона Гогунська
Основні тези
  • Грецький стиль в інтер'єрі базується на біло-синій палітрі, доповненій теплими акцентами.
  • Основні матеріали – натуральні, такі як камінь, дерево, льон і бавовна, з мінімалізмом у декорі.

Якщо при думці про білі фасади Санторіні, сині вікна та тераси з ароматом оливок і лимонів у вас виникає відчуття спокою – цей стиль може ідеально підійти для вашого дому. Натхненний природою, історією та розміреним життям узбережжя, грецький інтер'єр дарує світло, легкість і атмосферу відпустки щодня.

Саме тому він стрімко набирає популярності за межами Греції – особливо серед тих, хто шукає баланс між естетикою і комфортом. Як відтворити цей стиль вдома – розкаже The Spruce.

Як створити грецький стиль в інтер'єрі?

  • Біло-синя палітра – основа стилю

Головна "фішка" грецького інтер'єру – проста, але ефектна кольорова гама. У ній домінує білий колір, який доповнюється відтінками синього – від ніжного небесного до насиченого егейського. Такий контраст створює відчуття свіжості, простору і чистоти. Щоб інтер'єр не виглядав холодним, додають теплі акценти:

  • бежевий,
  • теракотовий,
  • пісочний або дерев'яні відтінки. 

У результаті простір виглядає світлим, але затишним. 

  • Натуральні матеріали – максимум природності 

Як пише Architectural Digest, грецький стиль базується на природності. Тут переважають: 

  • камінь,
  • дерево,
  • льон і бавовна.

Стіни зазвичай залишають білими, але кам'яні елементи або їх імітація додають характеру. 

  • Мінімалізм із характером

У цьому стилі немає місця перевантаженню. Кожна річ має значення. Замість великої кількості декору – кілька акцентів: 

  • глиняні вази,
  • гілки оливи,
  • лимони на столі,
  • кераміка ручної роботи.

Особливий шарм додають недосконалості – легка патина, текстура, "живі" матеріали. Деталі з морським настроєм 4 Море – ключовий елемент грецького стилю. 

