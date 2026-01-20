Не мармур і не золото: чому кухня Дженніфер Гарнер виглядає ідеальною без розкоші

Американська акторка Дженніфер Гарнер довела, що кухня може бути не глянцевою декорацією з дизайнерського каталогу, а справжнім серцем дому – теплим, зручним і продуманим до дрібниць. Її простір привертає увагу не розкішшю чи трендовими рішеннями, а логікою та комфортом, які працюють щодня.

Про це повідомляє видання Homes&Gardens. Головний акцент на своїй кухні Дженніфер Гарнер зробила на системі зберігання, яка майже не впадає в око, але значно спрощує життя.

Як виглядає кухня акторки?

Акторка обрала кухонні шафи з натурального дерева, що піднімаються до самої стелі. У результаті кухня виглядає як суцільна дерев'яна стіна – стримано, цілісно й дуже практично. Таке рішення має одразу кілька переваг.

По-перше, зникає проблема пилу на верхівках шаф – про прибирання в цих зонах можна просто забути.

на верхівках шаф – про прибирання в цих зонах можна просто забути. По-друге, з'являється максимум місця для зберігання : кухонна техніка, святковий посуд чи запаси продуктів не захаращують поверхні, а легко ховаються за фасадами.

: кухонна техніка, святковий посуд чи запаси продуктів не захаращують поверхні, а легко ховаються за фасадами. По-третє, попри велику кількість шаф, простір не виглядає важким – меблі буквально зливаються зі стінами і не створюють візуального тиску.

Ще один ключовий елемент – натуральне дерево. У час, коли популярності набули білі, сірі або холодні мінімалістичні кухні, Гарнер зробила ставку на теплу текстуру. Саме вона додає інтер'єру затишку і відчуття дому.

Чому її кухня не виглядає скучно?

Щоб простір не виглядав надто "стерильним", акторка залишає на виду живі деталі:

дерев'яні дошки,

кухонне приладдя,

кошики з фруктами.

Ці дрібниці створюють баланс між охайністю та життям. За словами дизайнерів, мінімалізм у цій кухні працює не заради картинки, а заради комфорту.

