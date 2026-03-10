Важко повірити, що тут хтось живе: як виглядає розкішна спальня Вікторії Бекхем

Спальня дизайнерки Вікторії Бекхем виглядає настільки бездоганно, що на перший погляд складно повірити, що у цій кімнаті справді хтось живе. Простір нагадує швидше номер у дорогому п'ятизірковому готелі, ніж домашню спальню.

Як зазначило видання Woman and Home, ідеально застелене ліжко, стримана кольорова палітра та мінімум декору створюють атмосферу абсолютної гармонії.

Дивіться також Прощавай, вершковий: який колір стане трендом весни – літа 2026 року

Як виглядає спальня Вікторії Бекхем?

Усе виглядає настільки акуратно й продумано, що здається – тут немає місця для буденних речей. Лише кілька ностальгійних фотографій на стіні, де Вікторія зображена разом із чоловіком, легендарним футболістом Девідом Бекхемом, натякають на те, що це все ж таки житловий простір.

Стиль спальні Бекхемів можна описати як стриману елегантність. У кімнаті немає зайвих деталей – лише ретельно підібрані елементи, які разом створюють ефект дорогого готельного номера. Особливу роль відіграють:

якісна постільна білизна, яка виглядає бездоганно та додає відчуття комфорту;

багатошарове освітлення – настільні лампи та м'яке підсвічування створюють теплу атмосферу;

стінові панелі та приглушені кольори, що додають інтер'єру глибини;

металеві вимикачі та фурнітура, які підкреслюють елегантність навіть у дрібницях.

Усі елементи підібрані так, щоб функціональність не поступалася стилю. Саме тому спальня виглядає водночас мінімалістичною та розкішною.



Як виглядає спальня зірки / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Як досягти подібного ефекту в себе вдома?

Головна особливість цього інтер'єру – відчуття спокою та простору. М'які кольори, відсутність зайвих предметів і продумане освітлення створюють ефект кімнати, де хочеться відпочивати. Попри те, що дизайн виглядає дуже дорогим, багато його елементів можна повторити й у звичайній квартирі.

Достатньо зробити ставку на якісні матеріали, нейтральну палітру та мінімум декору. Як зазначає VOGUE, однією з найважливіших складових "готельного" дизайну є якісна постіль. Експерти радять обирати простирадла з високою щільністю ниток (300+), натуральні тканини – такі як єгипетська бавовна або сатин – та багатошарове постілення: простий комплект підкреслить відчуття комфорту. У результаті виходить інтер'єр, який виглядає настільки ідеально, що легко повірити – це номер люксового готелю.

Який ремонт Дакота Джонсон зробила сама?

Дакота Джонсон самостійно пофарбувала кухонні шафи у своєму будинку в Лос-Анджелесі у два відтінки зеленого. Інтер'єр кухні створює теплу та затишну атмосферу завдяки зеленим фасадам, м'якому килиму та латунному чайнику.