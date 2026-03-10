Важко повірити, що тут хтось живе: як виглядає розкішна спальня Вікторії Бекхем
- Спальня Вікторії Бекхем оформлена в стилі стриманої елегантності з мінімумом декору, якісною постільною білизною та багатошаровим освітленням.
- Для досягнення подібного "готельного" ефекту вдома рекомендується використовувати якісні матеріали, нейтральну палітру та простий, але елегантний дизайн.
Спальня дизайнерки Вікторії Бекхем виглядає настільки бездоганно, що на перший погляд складно повірити, що у цій кімнаті справді хтось живе. Простір нагадує швидше номер у дорогому п'ятизірковому готелі, ніж домашню спальню.
Як зазначило видання Woman and Home, ідеально застелене ліжко, стримана кольорова палітра та мінімум декору створюють атмосферу абсолютної гармонії.
Як виглядає спальня Вікторії Бекхем?
Усе виглядає настільки акуратно й продумано, що здається – тут немає місця для буденних речей. Лише кілька ностальгійних фотографій на стіні, де Вікторія зображена разом із чоловіком, легендарним футболістом Девідом Бекхемом, натякають на те, що це все ж таки житловий простір.
Стиль спальні Бекхемів можна описати як стриману елегантність. У кімнаті немає зайвих деталей – лише ретельно підібрані елементи, які разом створюють ефект дорогого готельного номера. Особливу роль відіграють:
- якісна постільна білизна, яка виглядає бездоганно та додає відчуття комфорту;
- багатошарове освітлення – настільні лампи та м'яке підсвічування створюють теплу атмосферу;
- стінові панелі та приглушені кольори, що додають інтер'єру глибини;
- металеві вимикачі та фурнітура, які підкреслюють елегантність навіть у дрібницях.
Усі елементи підібрані так, щоб функціональність не поступалася стилю. Саме тому спальня виглядає водночас мінімалістичною та розкішною.
Як виглядає спальня зірки / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем
Як досягти подібного ефекту в себе вдома?
Головна особливість цього інтер'єру – відчуття спокою та простору. М'які кольори, відсутність зайвих предметів і продумане освітлення створюють ефект кімнати, де хочеться відпочивати. Попри те, що дизайн виглядає дуже дорогим, багато його елементів можна повторити й у звичайній квартирі.
Достатньо зробити ставку на якісні матеріали, нейтральну палітру та мінімум декору. Як зазначає VOGUE, однією з найважливіших складових "готельного" дизайну є якісна постіль. Експерти радять обирати простирадла з високою щільністю ниток (300+), натуральні тканини – такі як єгипетська бавовна або сатин – та багатошарове постілення: простий комплект підкреслить відчуття комфорту. У результаті виходить інтер'єр, який виглядає настільки ідеально, що легко повірити – це номер люксового готелю.
