Кухонна плита – центр щоденного приготування їжі, і саме тому вона найшвидше забруднюється. Ми помічаємо це на поверхні: пригорілий соус, бризки олії, плями від кави.

Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, те, що ховається під нею, часто залишається поза увагою. Калюжі жиру, залишки їжі та бруд під плитою не лише неприємні, а й небезпечні: вони можуть стати джерелом неприємного запаху, привабити шкідників і навіть спричинити пожежу. Як ефективно прибрати під плитою, розповідаємо далі.

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Як часто прибирати під плитою?

Рекомендується чистити простір під плитою кожні 3 – 4 місяці або після періодів інтенсивного використання – наприклад, після свят. Якщо щось пролилося або ви відчуваєте запах – дійте негайно.

Якщо плита має шухляду?

Якщо у вашій плиті є нижня шухляда або знімна панель – вам пощастило. Просто витягніть шухляду або зніміть панель. Пропилососьте щілини та обробіть плями мильною губкою. Після цього протріть підлогу шваброю з відповідним мийним засобом. Вимийте саму шухляду, висушіть і поверніть на місце.

Якщо потрібно посунути плиту?

Якщо без цього не дістатися до бруду, вимкніть плиту з розетки. Якщо вона газова – перекрийте газ.

Обережно підніміть передню частину і поставте плиту на шматок картону – це захистить підлогу. Обережно витягніть плиту. Слідкуйте, щоб не пошкодити шнури чи труби.

Під плитою також накопичується бруд / Фото Freepik

Очистьте підлогу та боки плити: пилососом, мильною водою чи універсальним знежирювальним засобом.

Дайте підлозі висохнути, після чого поверніть плиту на місце та підключіть її.

Якщо плиту неможливо посунути?

Іноді переміщення плити неможливе або небезпечне. Тоді використовуйте довгу, вузьку щітку або плоский інструмент, обгорнутий ганчіркою. Пилососьте щілини за допомогою насадки.

Як зберегти чистоту під плитою?

Щоб зменшити накопичення бруду під плитою, установіть щілинні накладки між плитою та стільницею. Вони запобігають потраплянню їжі у важкодоступні місця.

Також регулярно протирайте плиту та навколишню поверхню після готування.

До слова, кожна плита має свої особливості догляду, тож для чистоти й довговічності варто враховувати й поради щодо догляду за індукційною поверхнею.