Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, то, что скрывается под ней, часто остается без внимания. Лужи жира, остатки пищи и грязь под плитой не только неприятные, но и опасные: они могут стать источником неприятного запаха, привлечь вредителей и даже вызвать пожар. Как эффективно убрать под плитой, рассказываем далее.

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Как часто убирать под плитой?

Рекомендуется чистить пространство под плитой каждые 3 – 4 месяца или после периодов интенсивного использования – например, после праздников. Если что-то пролилось или вы чувствуете запах – действуйте немедленно.

Если плита имеет выдвижной ящик?

Если в вашей плите есть нижний ящик или съемная панель – вам повезло. Просто вытащите ящик или снимите панель. Пропылесосьте щели и обработайте пятна мыльной губкой. После этого протрите пол шваброй с соответствующим моющим средством. Вымойте сам ящик, высушите и верните на место.

Если нужно подвинуть плиту?

Если без этого не добраться до грязи, выключите плиту из розетки. Если она газовая – перекройте газ.

Осторожно поднимите переднюю часть и поставьте плиту на кусок картона – это защитит пол. Осторожно извлеките плиту. Следите, чтобы не повредить шнуры или трубы.

Под плитой также накапливается грязь / Фото Freepik

Очистите пол и бока плиты: пылесосом, мыльной водой или универсальным обезжиривающим средством.

Дайте полу высохнуть, после чего верните плиту на место и подключите ее.

Если плиту невозможно сдвинуть?

Иногда перемещение плиты невозможно или опасно. Тогда используйте длинную, узкую щетку или плоский инструмент, обернутый тряпкой. Пылесосьте щели с помощью насадки.

Как сохранить чистоту под плитой?

Чтобы уменьшить накопление грязи под плитой, установите щелевые накладки между плитой и столешницей. Они предотвращают попадание пищи в труднодоступные места.

Также регулярно протирайте плиту и окружающую поверхность после приготовления пищи.

К слову, каждая плита имеет свои особенности ухода, поэтому для чистоты и долговечности следует учитывать и советы по уходу за индукционной поверхностью.