Бруд погіршує якість повітря: як очистити вентиляційний отвір на стелі

Ви помічали шар пилу, що поступово накопичується на вентиляційних отворах на стелі? Це може значно впливати на якість повітря в приміщенні.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, регулярне очищення вентиляційних кришок допоможе не тільки підтримувати чистоту в будинку, а й покращити його мікроклімат. Як вимити ці отвори, розповідаємо далі.

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Чому важливо чистити стельові вентиляційні кришки

Очищення вентиляційних кришок запобігає циркуляції зайвого пилу, шерсті домашніх тварин та інших частинок, що можуть осідати в кімнаті.

Регулярне прибирання дозволяє уникнути проблем із забрудненням повітроводів, поганою циркуляцією та засміченням повітряних фільтрів.

Якщо на вентиляційних отворах з’являється цвіль, це може свідчити про надмірну вологість або недостатню вентиляцію. Усунення цих проблем допоможе зменшити рівень забруднення та покращити якість повітря в домі.

Як очистити вентиляцію: дивіться відео

Як правильно чистити вентиляційні кришки

Перш за все захистіть підлогу та меблі під вентиляційним отвором за допомогою ганчірки. Також одягніть захисні окуляри, щоб уникнути потрапляння пилу в очі. Далі вимкніть систему вентиляції та кондиціонування, щоб запобігти розповсюдженню пилу.

Щоб поверхнево очистити вентиляцію, достатньо буде звичайної ганчірки. Натомість пилосос із насадкою-щіткою буде більш ефективний для видалення пилу.

Також кришку вентиляції можна зняти та промити у мильній воді – це допомагає позбутися налиплого бруду. Тим часом очищення спиртом буде ефективне для видалення жирних забруднень.

До речі, якщо ви помітили цвіль, що може виглядати як чорні, сірі, коричневі або жовті плями, скористайтеся розчином оцту та води в однакових пропорціях. Цей мийний засіб ефективно усуне забруднення.

Наостанок після таких процедур кришку обов'язково слід витерти насухо перед встановленням назад. Важливо переконатися, що вона повністю висохла.