Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, регулярная очистка вентиляционных крышек поможет не только поддерживать чистоту в доме, но и улучшить его микроклимат. Как вымыть эти отверстия, рассказываем далее.

К теме Неожиданная задача: об очистке какой части окон забывают почти все хозяева

Почему важно чистить потолочные вентиляционные крышки

Очистка вентиляционных крышек предотвращает циркуляцию лишней пыли, шерсти домашних животных и других частиц, которые могут оседать в комнате.

Регулярная уборка позволяет избежать проблем с загрязнением воздуховодов, плохой циркуляцией и засорением воздушных фильтров.

Если на вентиляционных отверстиях появляется плесень, это может свидетельствовать о чрезмерной влажности или недостаточной вентиляции. Устранение этих проблем поможет уменьшить уровень загрязнения и улучшить качество воздуха в доме.

Как очистить вентиляцию: смотрите видео

Как правильно чистить вентиляционные крышки

Прежде всего защитите пол и мебель под вентиляционным отверстием с помощью тряпки. Также наденьте защитные очки, чтобы избежать попадания пыли в глаза. Далее выключите систему вентиляции и кондиционирования, чтобы предотвратить распространение пыли.

Чтобы поверхностно очистить вентиляцию, достаточно будет обычной тряпки. Зато пылесос с насадкой-щеткой будет более эффективен для удаления пыли.

Также крышку вентиляции можно снять и промыть в мыльной воде – это помогает избавиться от налипшей грязи. Между тем очистка спиртом будет эффективна для удаления жирных загрязнений.

Кстати, если вы заметили плесень, что может выглядеть как черные, серые, коричневые или желтые пятна, воспользуйтесь раствором уксуса и воды в одинаковых пропорциях. Это моющее средство эффективно устранит загрязнения.

Напоследок после таких процедур крышку обязательно следует вытереть насухо перед установкой обратно. Важно убедиться, что она полностью высохла.