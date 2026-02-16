Дизайнери зачаровані: як вписати в інтер'єр найтрендовіший колір весни

Світ інтер'єрного дизайну у 2026 році остаточно прощається зі стерильним білим. На зміну холодним відтінкам приходить новий фаворит дизайнерів – Cloud Dancer, м'який і майже невагомий колір року за версією Pantone, який уже називають символом спокою, легкості та сучасної елегантності.

Як пише City Magazine, цей відтінок стає справжнім відкриттям для тих, хто прагне перетворити квартиру на світлий оазис без зайвого візуального шуму.

Що відомо про колір Cloud Dancer?

Як зазначає Vogue, Pantone оголосив головний колір 2026 року. Вперше з моменту запуску програми Pantone Color of the Year у 1999 році ним став білий.

Дизайнери підкреслюють: його сила саме в нюансах. Це колір із теплом і глибиною, який не виглядає лікарняно чи офісно, а навпаки – створює відчуття м'якості, затишку та природного світла. У час, коли інтер'єри дедалі більше тяжіють до балансу й спокою, Cloud Dancer стає справжньою філософією: він не домінує, а делікатно обрамляє простір, дозволяючи текстурам і деталям "дихати".



Що відомо про колір Cloud Dancer / Фото Pinterest

Як використати Cloud Dancer у квартирі?

Спальня – оазис тиші

Постіль у відтінку Cloud Dancer нагадує легку хмару. У поєднанні з натуральним льоном або бавовною спальня перетворюється на місце, де хочеться відпочивати довше. Дизайнери радять доповнити образ розсіяним теплим освітленням і мінімалістичним декором.

Ванна кімната – ефект SPA вдома

Cloud Dancer у ванній створює атмосферу дорогого курорту. Рушники, халати, матова кераміка й дерев'яні полиці в цьому відтінку додають відчуття чистоти, спокою та вишуканості.

Вітальня – світло, що обіймає

У зоні відпочинку цей відтінок працює як оптичний розширювач простору. Кремово-білі дивани, м'які пледи, подушки у пісочних чи сірих тонах і латунні деталі створюють інтер'єр, який виглядає дорого, але водночас дуже домашньо.



Cloud Dancer в інтер'єрі / Фото Pinterest

Чому цей колір став трендом весни?

Дизайнери пояснюють популярність Cloud Dancer просто: у світі постійного стресу люди шукають у домі не яскравих акцентів, а простору для відновлення. Цей відтінок дарує інтер'єру легкість, спокій і сучасну гармонію. Cloud Dancer уже називають головним кольором майбутніх "найкрасивіших будинків 2026 року" – і, схоже, він надовго залишиться в моді.

