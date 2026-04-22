Набирає обертів новий тренд: як легко навести лад у кухонних шухлядах

У соцмережах стрімко набирає популярності новий лайфхак для кухні, який обіцяє мінімум зусиль і максимум чистоти. Мовиться про використання звичайної алюмінієвої фольги як підкладки для кухонних ящиків

Як пише Real Estate, це просте рішення вже встигло здобути прихильників у різних країнах.

У чому секрет?

Якщо вистилати дно ящиків фольгою, то це дозволить легко захистити поверхню від вологи, крихт та забруднень. Особливо актуальною така практика є для кухонь із дерев'яними меблями, адже дерево чутливе до пари та вологи, що може призводити до деформації чи навіть появи грибка.

Як наголошує All Recipes, фольга створює своєрідний бар'єр між вмістом ящика та його поверхнею. А головне – значно спрощує прибирання. Замість тривалого відтирання достатньо просто замінити використаний лист на новий. Це особливо зручно в ящиках для столових приборів або спецій, де забруднення з'являються найчастіше.



Як без зусиль підтримувати чистоту в кухонних ящиках / Фото Unsplash

Як правильно використовувати фольгу?

Щоб скористатися цим методом, достатньо виконати кілька простих кроків:

повністю звільнити ящик і витерти його насухо;

відрізати шматок фольги трохи більшого розміру, ніж дно;

акуратно розгладити її від центру до країв, щоб уникнути бульбашок.

У глибших ящиках можна використовувати кілька листів. Цей метод працює не лише в кухонних шафах. Аналогічно фольгу можна використовувати в холодильнику – наприклад, у відділеннях для овочів та фруктів. Вона ефективно збирає залишки їжі та вологу, зберігаючи поверхню чистою.

Як часто змінювати підкладку?

Чіткого графіка заміни немає – усе залежить від інтенсивності використання. У менш завантажених ящиках фольга може залишатися чистою місяцями, тоді як у щоденному використанні її доведеться змінювати кожні кілька тижнів. Головний орієнтир – зовнішній вигляд: якщо з'явилися плями, волога чи пошкодження, підкладку варто оновити.

Як легко прибрати липкість з вікон?

Липкі сліди на вікнах – поширена проблема після зняття скотчу, наклейок чи захисної плівки. Вони не лише псують вигляд скла, а й швидко збирають пил і бруд. На щастя, позбутися цієї неприємності можна без дорогих засобів – достатньо кількох простих домашніх рішень.

Раніше ми писали, що для видалення слідів скотчу з пластикових вікон можна використовувати олію, вазелін, жирний крем, спирт або горілку. Ці засоби працюють за одним принципом – вони розчиняють клейову основу, завдяки чому її легко зняти зі скла або пластику.

Щоб отримати найкращий результат, варто діяти поетапно. Спочатку нанесіть обраний засіб на ватний диск або м'яку ганчірку й прикладіть до липкої ділянки на 1 – 2 хвилини. Це дозволить клею розм'якшитися. Після цього обережно протріть поверхню – залишки повинні легко зійти без зайвого тертя.