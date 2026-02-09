Не чекайте трагедії: прості кроки, щоб захистити свій дім від чадного газу

Лише за неповні вихідні 7 – 8 лютого в Україні сталося 9 трагічних випадків отруєння чадним газом, у результаті яких загинули 4 людини та постраждали 25 осіб, серед них 15 дітей. Серед постраждалих – цілі родини з маленькими дітьми.

Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники нагадали, як убезпечити себе та родину від отруєння чадним газом.

Що відомо про нещасні випадки?

За даними ДСНС, у селі Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждали 4 особи, серед них діти 2024 та 2025 років народження. На Тернопільщині та у Вінниці загинули по двоє людей через несправність пічного та газового опалення.

Трагедії сталися переважно у сільській місцевості та охопили 8 областей України. Основні причини – отруєння чадним газом.

Як убезпечити себе та родину від отруєння чадним газом?

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, основні фактори ризику:

Генератори (5 випадків) – найпоширеніша причина. Люди ставлять їх надто близько до вікон або навіть всередині приміщень.

Несправність пічного опалення (2 випадки) – тріщини у печах, передчасно закриті заслінки.

Несправність газового обладнання (2 випадки) – старі або пошкоджені котли та газові плити.

ДСНС нагадує прості, але ефективні правила:

Не використовуйте генератори у приміщеннях – розташовуйте їх на відстані щонайменше 5 метрів від будинку. Регулярно перевіряйте опалювальні прилади – печі, котли та газове обладнання повинні проходити технічне обслуговування. Слідкуйте за вентиляцією – у приміщеннях має бути достатньо припливу свіжого повітря. Встановіть датчики чадного газу – це допоможе виявити загрозу на ранньому етапі. Навчіть дітей та близьких діяти у разі задимлення – негайно залишати приміщення та викликати рятувальників.



Як уберегти себе від отруєння чадним газом / Фото ДСНС

В енциклопедичному поясненні Britannica зазначається, що чадний газ (CO) утворюється при неповному згорянні органічних матеріалів, а його токсичність пов'язана з тим, що він блокує здатність крові переносити кисень, що може спричинити серйозні ураження органів і смерть.

Чадний газ – невидимий та без запаху, тому часто його небезпека недооцінюється. Найменша необережність із генератором або пічним опаленням може призвести до трагедії.



Перші симптоми отруєння чадним газом / Фото ДСНС

