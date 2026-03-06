Вітальня стала у 5 разів більшою завдяки простому трюку: як так вийшло

Вузька вітальня може здаватися незручною та тісною. Проте правильне розташування меблів і продумані дизайнерські рішення здатні візуально розширити простір і зробити його значно комфортнішим.

Дизайнерка змінила планування вузької вітальні – і вона стала у 5 разів більшою на вигляд. Про неймовірне перетворення своєї кімнати розповіла редакторка видання Apartment Theraphy Стефані Монтес.

Дивіться також Одна деталь – і стиль зникає: дизайнери назвали фатальні помилки на кухні

Як завдяки плануванню вдалося візуально розширити вітальню у 5 разів?

Вітальня Стефані довгий час залишалася майже порожньою та нефункціональною. Незручне планування з вхідними дверима посеред кімнати, вузький простір і відсутність достатньої кількості стін у відкритому плануванні ускладнювали розміщення меблів.

Великий Г-подібний диван лише перевантажував кімнату та робив її ще меншою.

Який вигляд вітальня мала до зміни планування / Фото Стефані Монтес

Щоб вирішити проблему, Стефані вирішила залучити дизайнерку.

Фахівчиня запропонувала відмовитися від громіздкого дивана та почати з килима, який допоміг зонувати простір і візуально відокремити вітальню від їдальні.

Попри обмеження через двері, килим одразу зробив кімнату затишнішою. Замість одного великого дивана обрали два світлі дивани зі знімними чохлами. Це рішення краще підійшло для вузького приміщення, додало легкості й світла та зробило інтер'єр більш гармонійним.

Декоративні подушки, бічні столики й лампи створили атмосферу тепла та комфорту.

Окрему увагу приділили телевізійній зоні. Щоб поєднати сучасний медіацентр із більш класичним стилем, стіни доповнили декоративними панелями (молдингами) та пофарбували у теплий відтінок. Це додало характеру простору й зробило його цілісним.

Замість традиційного журнального столика обрали круглий м'який пуф із місцем для зберігання. Завдяки формі він не заважає проходу.

Як наслідок – вітальня стала світлішою, просторішою та функціональною. Простір не лише візуально збільшився, а й став комфортнішим для всієї родини – для спільного відпочинку, затишних вечорів і прийому гостей.

Якою вітальня стала після зміни планування / Фото Стефані Монтес

Як зробити маленьку вітальню візуально більшою?

Невелика вітальня може здаватися тісною, але кілька правильних рішень допоможуть візуально розширити простір, пише Real Simple.

Обирайте великий килим. Маленький килим "стискає" кімнату. Краще, щоб він охоплював усю зону відпочинку – так простір видаватиметься більшим.

Вішайте штори вище вікна. Карниз, розташований ближче до стелі, візуально піднімає її та додає кімнаті висоти.

Встановіть вбудовані меблі. Шафи чи полиці до самої стелі допомагають зберігати речі без захаращення і роблять інтер'єр цілісним.

Додайте дзеркало. Воно відбиває світло та створює ефект більшого простору.

Не перевантажуйте меблями. Краще менше предметів, але функціональних. Надлишок меблів робить кімнату тісною.

Обирайте один великий арт-об'єкт замість галереї. Один масштабний декор на вигляд акуратніший й не створює візуального шуму.

Ці прості прийоми допоможуть зробити маленьку вітальню світлішою, просторішою та затишнішою.

Якими будуть вітальні у 2026 році?

У 2026 році вітальні стають теплішими й більш затишними.

У моді спокійні природні відтінки: приглушений зелений, синій, охра, теплий коричневий. Також популярні глибокі темні кольори – зелений, бордовий, темно-синій, які додають кімнаті характеру.

Серед трендів – кавові столики з плиткою, великі м'які пуфи замість журнальних столиків і меблі із заокругленими формами. Зростає популярність ігрових столів для настільних ігор. Актуальними залишаються вінтаж і антикваріат, темне дерево, вбудовані полиці та панелі.