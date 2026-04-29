Уперше Чарльз був тут 56 років тому: як змінився Овальний кабінет і що з нього зробив Трамп

Британський монарх Чарльз III перебуває з офіційним візитом у США. На тлі цієї поїздки британські медіа звернули увагу на символічну деталь – три зустрічі Чарльза з президентами США, що відбулися з інтервалом у понад пів століття, і те, як за цей час змінився Овальний кабінет.

Промовисте фотопорівняння з'явилося в інстаграмі HELLO! Magazine.

Що відомо про візити Чарльза III?

Король Чарльз III відвідував Білий дім тричі:

у 1970 році – під час зустрічі з Річардом Ніксоном,

у 2015 році – під час зустрічі з Бараком Обамою,

у 2026 році – під час нинішнього візиту, де він зустрівся з Дональдом Трампом.

Ці три зустрічі охоплюють 56 років історії – і водночас демонструють зміни не лише в політиці, а й у символічному центрі американської влади.

Як змінився Овальний кабінет?

Журналісти британського видання опублікували колаж із трьох світлин, на яких Чарльз зображений разом із президентами у різні роки. За цей час Овальний кабінет зберіг загальну структуру та впізнаваний стиль але змінював декор, кольорову гаму та деталі інтер'єру залежно від адміністрації.

Президентство Річарда Ніксона

На знімку 1970 року простір виглядає доволі стримано і навіть трохи холодно. У кімнаті мінімум деталей: прості крісла, майже відсутній декор, усе виглядає функціонально і офіційно. Це створює відчуття дистанції – ніби головне тут не люди, а сама інституція влади.

Президентство Барака Обами

Фото 2015 року із зустрічі з Бараком Обамаою вже зовсім інше за настроєм. Кабінет стає теплішим і більш "живим". На фото ми бачимо лампи, картини, декоративні елементи, м'які кольори. Простір виглядає більш обжитим, а самі учасники – розслабленішими. Складається враження відкритості й діалогу, ніби це вже не тільки місце для офіційних рішень, а й для спілкування.

Президентство Дональда Трампа

Найсвіжіше фото 2026 року, де Чарльз III зустрічається з Дональдом Трампом, демонструє ще одну трансформацію. Інтер'єр стає значно пишнішим: багато золотих деталей, декору, виразні акценти на каміні та стінах. Простір виглядає більш насиченим і навіть трохи демонстративним. У кадрі також більше людей, що додає відчуття певної "сценічності" – ніби це вже не просто робоча зустріч, а подія, яку важливо показати.

Цікава деталь! Як зазначає Business Insider, після повернення до Білого дому Дональд Трамп фактично перезібрав візуальну мову Овального кабінету під себе – і головний мотив тут очевидний: золото. Навіть традиційні деталі інтер'єру, як-от камін чи карнизи, отримали виразний золотий акцент. У результаті стриманий класичний кабінет змінюється на простір, де домінує ціла колекція блискучих декоративних об'єктів.

Що відомо про візит британського монарха до США?

Візит Чарльза III розпочався 27 квітня у Вашингтоні. У програмі:

зустрічі з американським керівництвом

поїздки до Нью-Йорка та Вірджинії

виступ перед обома палатами Конгресу.

28 квітня король звернувся до законодавців і наголосив на важливості підтримки України. Після завершення американської частини туру Чарльз III вирушить на Бермудські острови – він стане першим британським монархом, який відвідає цю заморську територію.