Уперше Чарльз був тут 56 років тому: як змінився Овальний кабінет і що з нього зробив Трамп
- Король Чарльз III відвідував Білий дім тричі: у 1970, 2015 та 2026 роках, зустрічаючись із різними президентами США.
- Овальний кабінет змінювався від стриманого дизайну за часів Ніксона до пишного інтер'єру із золотими деталями за часів Трампа.
Британський монарх Чарльз III перебуває з офіційним візитом у США. На тлі цієї поїздки британські медіа звернули увагу на символічну деталь – три зустрічі Чарльза з президентами США, що відбулися з інтервалом у понад пів століття, і те, як за цей час змінився Овальний кабінет.
Промовисте фотопорівняння з'явилося в інстаграмі HELLO! Magazine.
Що відомо про візити Чарльза III?
Король Чарльз III відвідував Білий дім тричі:
- у 1970 році – під час зустрічі з Річардом Ніксоном,
- у 2015 році – під час зустрічі з Бараком Обамою,
- у 2026 році – під час нинішнього візиту, де він зустрівся з Дональдом Трампом.
Ці три зустрічі охоплюють 56 років історії – і водночас демонструють зміни не лише в політиці, а й у символічному центрі американської влади.
Як змінився Овальний кабінет?
Журналісти британського видання опублікували колаж із трьох світлин, на яких Чарльз зображений разом із президентами у різні роки. За цей час Овальний кабінет зберіг загальну структуру та впізнаваний стиль але змінював декор, кольорову гаму та деталі інтер'єру залежно від адміністрації.
- Президентство Річарда Ніксона
На знімку 1970 року простір виглядає доволі стримано і навіть трохи холодно. У кімнаті мінімум деталей: прості крісла, майже відсутній декор, усе виглядає функціонально і офіційно. Це створює відчуття дистанції – ніби головне тут не люди, а сама інституція влади.
- Президентство Барака Обами
Фото 2015 року із зустрічі з Бараком Обамаою вже зовсім інше за настроєм. Кабінет стає теплішим і більш "живим". На фото ми бачимо лампи, картини, декоративні елементи, м'які кольори. Простір виглядає більш обжитим, а самі учасники – розслабленішими. Складається враження відкритості й діалогу, ніби це вже не тільки місце для офіційних рішень, а й для спілкування.
- Президентство Дональда Трампа
Найсвіжіше фото 2026 року, де Чарльз III зустрічається з Дональдом Трампом, демонструє ще одну трансформацію. Інтер'єр стає значно пишнішим: багато золотих деталей, декору, виразні акценти на каміні та стінах. Простір виглядає більш насиченим і навіть трохи демонстративним. У кадрі також більше людей, що додає відчуття певної "сценічності" – ніби це вже не просто робоча зустріч, а подія, яку важливо показати.
Цікава деталь! Як зазначає Business Insider, після повернення до Білого дому Дональд Трамп фактично перезібрав візуальну мову Овального кабінету під себе – і головний мотив тут очевидний: золото. Навіть традиційні деталі інтер'єру, як-от камін чи карнизи, отримали виразний золотий акцент. У результаті стриманий класичний кабінет змінюється на простір, де домінує ціла колекція блискучих декоративних об'єктів.
Що відомо про візит британського монарха до США?
Візит Чарльза III розпочався 27 квітня у Вашингтоні. У програмі:
- зустрічі з американським керівництвом
- поїздки до Нью-Йорка та Вірджинії
- виступ перед обома палатами Конгресу.
28 квітня король звернувся до законодавців і наголосив на важливості підтримки України. Після завершення американської частини туру Чарльз III вирушить на Бермудські острови – він стане першим британським монархом, який відвідає цю заморську територію.