Як позбутися бур'янів між плиткою раз і назавжди: допоможе засіб, який є на кожній кухні

Тепла і дощова погода створює ідеальні умови для росту бур'янів на патіо. Вони проростають між плитками буквально за ніч.

Авторка Express Кетрін МакФілліпс поділилася власним досвідом боротьби з бур'янами між плитками. За словами жінки, ані оцет, ані сіль, ані ручне висмикування із щілин не допомогло позбутися небажаних рослин. Вже за місяць патіо знову заростало травою.

Як позбутися бур'янів на патіо швидко і надовго?

Втім, минулого року Кетрін вдалося знайти простий і ефективний спосіб позбутися бур'янів раз і назавжди.

Коли сусідка вперше порадила їй лити окріп на бур'яни, вона поставилася до цього скептично. Здавалося, що це надто просто. Але згодом жінка дізналася, що багато натуральних засобів, наприклад оцет, діють лише на верхню частину рослини – листя. Коріння ж залишається живим.

Бур'яни люблять рости між плитками, бо там кореням тепло. Навіть якщо верхня частина рослини гине, коріння продовжує розростатися в бетоні та з часом може пошкодити покриття.

Окріп проникає глибоко в щілини, обпалює коріння і фактично "варить" усю рослину. Через це бур'ян не має шансів відновитися.

Найкраще використовувати цей метод саме у травні, коли коріння ще молоде та слабке.

Кетрін вперше спробувала поливати бур'яни окропом минулої весни. Зрештою, вона була здивована результатом. Уже через 5 хвилин після поливу бур'яни починають буріти й висихати.

Єдиний мінус – потрібне трохи терпіння. Повністю рослина гине приблизно за день – два.

МакФілліпс запевняє, що цей метод майже нічого не коштує та справді працює / Фото Pinterest

Як правильно знищувати бур'яни окропом:

наповніть чайник водою та закип'ятіть її;

обережно винесіть чайник у сад, щоб не перечепитися й не пролити окріп;

тримайте чайник над бур'янами на витягнутій руці та повільно лийте воду прямо в щілини;

чим повільніше ви ллєте воду, тим глибше тепло проникає до коріння;

через кілька хвилин бур'яни почнуть жовтіти або буріти;

наступного дня просто зметіть засохлі рослини мітлою та викиньте їх.

Ще один ефективний спосіб боротьби з бур'яном на доріжках?

Бур'яни припинять рости на патіо та під'їзних доріжках, якщо скористатися природним методом садівника Алана Тітчмарша.

Для цього потрібні лише сапка та сонячна погода. Алан радить не викопувати бур'яни, а лише зрізати їх сапкою біля основи, щоб відокремити рослину від коріння. Після цього бур'ян потрібно залишити на місці. Сонце висушить відкриті корені, і рослина швидко загине.

За словами експерта, головне – ковзати сапкою по поверхні, а не копати землю. Чим більше коріння буде відкритим для сонячних променів, тим швидше бур'ян висохне.

Для патіо та тротуарної плитки Алан радить використовувати не сапку, а спеціальний ніж для швів. Ним потрібно акуратно пройтися між плитками, розпушити бур'яни й залишити їх під сонцем.

Цей метод займає лише кілька хвилин і дозволяє швидко позбутися бур'янів без хімічних засобів, які можуть шкодити довкіллю та тваринам.

Які рослини допоможуть витіснити бур'яни з клумби?

Багато ґрунтопокривних рослин утворюють щільний зелений килим, який не залишає бур'янам місця для росту. Експерти кажуть, що саме такі рослини найкраще стримують появу нових бур'янів, створюючи природний бар'єр. Серед них: