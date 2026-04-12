Знищують все навколо: які чагарники краще не садити в саду

Посадка декоративних чагарників може значно покращити вигляд подвір'я, зробити його затишнішим і навіть привабити птахів. Однак не всі рослини однаково корисні. Деякі популярні види можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Як мовиться у блозі Martha Stewart, декоративні чагарники швидко розростаються, витісняють інші культури або навіть становлять небезпеку для тварин.

Які чагарники краще не садити?

Серед найпроблемніших рослин – бересклет палаючий (Euonymus alatus). Попри яскраве осіннє забарвлення, він вважається інвазивним: його насіння легко розносять птахи, і рослина швидко захоплює територію, витісняючи місцеві види.

Не менш агресивною є шипшина (Rosa rugosa). Вона активно поширюється кореневищами та насінням, утворюючи густі зарості, які витісняють інші рослини. Подібні проблеми створює і барбарис.



Шипшина активно розростається

Ще один популярний, але небезпечний варіант – буддлея (Buddleja). Хоча її часто називають "магнітом для метеликів", вона швидко поширюється і може знищувати місцеву флору, через що в деяких країнах її визнали шкідливим бур'яном.

Які рослини шкодять екосистемі?

Як зазначає The Spruce, окрему небезпеку становить нандіна (Nandina domestica) – її ягоди можуть бути токсичними для птахів і навіть домашніх тварин. Також до списку входить крушина (Rhamnus spp.), яка утворює густі зарості та витісняє природну рослинність, і жимолость кущова (Lonicera maackii) – вона поширюється настільки швидко, що може спричиняти ерозію ґрунту.

Популярні живоплоти з бирючини (Ligustrum) теж мають свої ризики: вони легко захоплюють нові території та пригнічують інші рослини. А маслина японська (Elaeagnus umbellata) змінює склад ґрунту і витісняє місцеві види завдяки швидкому розповсюдженню.

