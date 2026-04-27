Дизайнери розкрили, які 8 кольорів у жодному разі не можна поєднувати

Колір відіграє величезну роль в інтер'єрі. Якщо правильно підібрати палітру – дизайн буде гармонійним на вигляд. Втім, якщо помилитися, то загальне враження

Є кольори, які вишукані на вигляд самі по собі, але у поєднанні один з одним видаються застарілими. Дизайнери розкрили 8 невдалих кольорових поєднань. Про це пише Better Homes and gardens.

Дивіться також Скляні вхідні двері – це стильний тренд чи незручне рішення: що кажуть експерти

Які кольори не варто поєднувати між собою?

Темно-синій і кораловий

Дизайнерка інтер'єру Мелінда Браунінг вважає, що поєднання темно-синього та коралового часто видається занадто штучним. Намагання створити свіжий і молодіжний стиль, зрештою, справляє дитяче враження. Особливо це стосується варіантів, де ці кольори доповнюють яскраво-білим і використовують у смугах або шевронних візерунках.

Експертка радить замінити кораловий на іржавий, гірчичний або охристий відтінок у парі з глибоким синім. На її думку, така палітра спокійніша, багатша й вишуканіша на вигляд.

Поєднання коралового і темно-синього видається занадто штучним / Фото Pinterest

Коричневий і бордовий

Деякі кольорові поєднання одразу викликають асоціації з певною епохою, і не завжди позитивні. На думку дизайнерки Тіни Гевари, комбінація коричневого та бордового здається надто важкою і застарілою. Вона більше нагадує інтер'єри 90-х років, ніж сучасну класику.

Комбінація бордового і коричневого є застарілою / Фото Pinterest

Сірий і жовтий

Дизайнерка Мікаела Квінтон вважає поєднання сірого та жовтого одним із найменш вдалих. На її думку, ця комбінація одразу справляє неприємне враження. Вона зазначає, що такі кольори були особливо популярними на початку 2010-х, коли сірий вважався головним нейтральним відтінком у дизайні. Також це поєднання нагадує їй інші тренди того періоду, які вже втратили актуальність, зокрема шевронні візерунки та індустріальні меблі.

Сірий і жовтий краще не комбінувати / Фото Pinterest

Червоний і чорний

Червоний і чорний – поєднання, яке Емі Пелтьєр, креативна директорка Peltier Interiors, вважає занадто різким, важким і драматичним для дому. На її думку, кожен із цих кольорів може бути гарним окремо, якщо використовувати його продумано, але у парі їм часто бракує м'якості й балансу.

Комбінація чорного і червого вважають невдалим / Фото Pinterest

Фіолетовий і помаранчевий

Дизайнерка Еллісон Гаррісон каже, що майже будь-які кольори можна вдало поєднати, але фіолетовий і помаранчевий – виняток. На її думку, ця комбінація занадто різка й дратівлива на вигляд. Водночас схожі, м'якші відтінки можуть працювати добре. Наприклад, лавандовий у поєднанні з персиковим.

Відмовтеся від поєднання фіолетового і помаранчевого / Фото Pinterest

Надто сезонні поєднання кольорів

Деякі поєднання кольорів настільки тісно пов'язані з певними святами чи сезонами, що їх складно сприймати нейтрально в інтер'єрі. Вони можуть бути відповідними лише у конкретний період року, але в інший час здаються недоречними. Засновниця Melanie Bryant Interiors Мелані Браянт зазначає, що зазвичай уникає надто сезонних комбінацій, зокрема червоного із зеленим або чорного з помаранчевим, адже вони занадто сильно асоціюються зі святами.

Бордовий, золотий і айворі

Якщо не хочете, щоб дім нагадував застарілий банкетний зал, краще уникати тріо бордового, золотого й айворі. Таку думку висловила Техілла Беннетт, власниця Teela Bennett Designs.

Яскраво-червоний і лимонно-жовтий

Шеннон Аскінасі, засновниця Ash & Pine, називає одним із найменш вдалих поєднання яскраво-червоного та лимонно-жовтого. На її думку, разом ці кольори надто нагадують кетчуп і гірчицю, а через високу насиченість перевантажують простір.

Водночас дизайнерка зазначає, що повністю відмовлятися від червоного та жовтого не варто. Темніші й приглушеніші відтінки, наприклад іржаво-червоний та охра, можуть створити теплу, затишну й природну атмосферу.

Яскраві червоний і жовтий перевантажують простір / Фото Pinterest

6 неочікуваних поєднань кольорів, які обожнюють дизайнери

Є класичні комбінації, які завжди працюють (чорний і білий, рожевий і зелений тощо), але дизайнери все частіше обирають більш сміливі й нестандартні варіанти. Real Simple пише, що серед них:

Матовe золото і темно-зелений

Це поєднання одночасно сучасне й позачасове. Золото додає тепла і легкого "шика", а зелений – глибини. Найкраще працює у деталях: ручках, світильниках, текстилі.

Два відтінки одного кольору

Простий прийом – взяти світлий і темний варіант одного кольору. Це додасть глибини інтер'єру без зайвих контрастів.

Кремово-білий і натуральний горіх

Теплий білий колір у поєднанні з деревом створює світлий, природний і затишний простір.

Охра і насичені "дорогоцінні" кольори

Охра добре поєднується з глибокими відтінками, як-от баклажановий чи смарагдовий, створюючи теплу й вишукану атмосферу.

Контрастні насичені кольори

Сміливі поєднання типу смарагдовий + червоний або сапфіровий + жовтий працюють завдяки однаковій насиченості та гармонії кольорового кола.

Плавні природні градієнти

Інтер'єри в природних тонах (від ніжного рожевого до теракотового або від блакитного до темно-зеленого) створюють м'який, "переливний" ефект.

Які речі вказують на те, що ваш кухонний інтер'єр застарів?

Кухня – це "серце дому", але інтер'єр швидко старіє, якщо в ньому залишаються застарілі елементи. Експерт Даніель Бідл із Kitchen Warehouse UK LTD назвав деталі, які роблять кухню візуально старішою:

старі ручки на шафах;

дрібна плитка на фартусі;

погане освітлення;

повністю сіра кухня:

змішані стилі та матеріали.

Щоб оновити кухню, не обов'язково робити ремонт – іноді достатньо замінити дрібні деталі.