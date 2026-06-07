Красиво на фото, жахливо в житті: найгірші ідеї для ремонту
Під час ремонту легко захопитися красивими візуалізаціями та модними рішеннями, але не всі з них однаково зручні в повсякденному житті. Деякі деталі, які спочатку здаються стильними, з часом виявляються джерелом дискомфорту.
Які рішення є непрактичними в реальному житті – розповіла користувачка тіктоку Юстина Дрьомова.
Дивіться також Так холодильник уже ніхто не ставить: новий тренд захоплює сучасні кухні
Про які рішення власники житла дедалі частіше шкодують?
- Замок, який працює лише зсередини
Одна з типових помилок – встановлення вхідних дверей із замком, що замикається лише зсередини, без повноцінної серцевини ззовні. На практиці це створює відчуття незручності та залежності від внутрішнього механізму.
У разі втрати ключів або технічних проблем доступ до житла може стати серйозною проблемою. Тому дизайнери радять обирати більш універсальні та безпечні системи замикання.
Замок, який працює лише зсередини / Фото Pinterest
- Багато плитки у всіх приміщеннях
Плитка в кухні, коридорі та санвузлах здається практичним рішенням, але надмір її використання має зворотний ефект. У холодний сезон такі поверхні сильно охолоджують простір, створюючи дискомфорт навіть у добре опалюваних квартирах. Особливо це відчутно в міжсезоння, коли підлога залишається неприємно холодною.
Велика кількість плитки робить підлогу холодною / Фото Pinterest
- Бра в коридорі, які підкреслюють недоліки стін
Настінні бра довгий час вважалися елементом затишного освітлення. Однак у вузьких або неідеально вирівняних коридорах вони можуть працювати проти інтер'єру. Таке світло часто створює різкі тіні та підкреслює нерівності стін, роблячи простір візуально менш охайним. У сучасних проєктах їх все частіше замінюють на приховане або розсіяне освітлення.
Яскраві бра можуть підкреслити нерівності стін / Фото Pinterest
- Темні дерев'яні жалюзі
Ще одне рішення, яке виглядає ефектно лише на етапі вибору – темні дерев'яні жалюзі. Хоч вони й додають інтер'єру характеру, але в реальному житті швидко накопичують пил, який дуже помітний на темних поверхнях. Це означає регулярне та досить трудомістке прибирання, яке багатьом згодом починає набридати.
На темних жалюзі добре видно пил / Фото Pinterest
Більшість таких рішень обирають через естетику або тренди, але з часом саме практичність стає головним критерієм комфорту. Тому все більше людей під час ремонту орієнтуються не лише на вигляд, а й на щоденну зручність, догляд і довговічність матеріалів.