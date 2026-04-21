Що робити на городі у квітні: які культури висаджувати у відкритий ґрунт

Квітень – один із найактивніших місяців для садівників і городників. Земля поступово прогрівається, день стає довшим, а отже саме час братися до весняних робіт.

У цей період важливо не лише посіяти перші культури, а й правильно підготувати ділянку до нового сезону. Про це пише ТСН.

З чого почати роботи на городі у квітні?

Щоб весняний сезон пройшов успішно, варто заздалегідь скласти план робіт. Це допоможе нічого не забути та розподілити сили.

Насамперед потрібно:

прибрати сміття, сухе листя та залишки торішніх рослин;

підготувати грядки до посіву;

перекопати землю та внести добрива;

розпушити ґрунт біля дерев і кущів;

провести обробку від шкідників та хвороб.

Якщо на ділянці є теплиця або парник, їх також бажано продезінфікувати, щоб уникнути грибкових захворювань.

У квітні ще можна встигнути провести весняну обрізку плодових дерев і ягідних кущів. Робити це варто до розпускання бруньок, коли температура вже стабільно тримається вище нуля. Під час обрізки видаляють сухі та пошкоджені гілки, слабкі пагони та старі гілки, які вже погано плодоносять.

Після цього місця зрізів бажано обробити захисним засобом.

Які кущі добре садити у квітні?

Квітень – чудовий час для посадки молодих саджанців. До осені вони встигають добре вкоренитися та зміцніти.

Найкраще висаджувати: малину, смородину, аґрус, порічки.

Після посадки рослини потрібно рясно полити та замульчувати землю навколо.

Що сіяти у відкритий ґрунт у квітні?

Чимало культур не бояться весняної прохолоди, тому їх можна висівати вже зараз. Про це пише Epic Gardening.

Горох

Горох любить прохолодну погоду. Сійте на глибину 2,5 сантметра і на відстані 5 сантметрів за 2 – 4 тижні до останніх заморозків. Легкий мороз йому не страшний.

Редиска

Найшвидша культура: від посіву до збору проходить близько 4 тижнів. Сійте на глибину 0,5 сантиметра і проріджуйте до 5 сантиметрів.

Редиску можна саджати у квітні / Фото з відкритих джерел

Морква

Морква погано переносить пересадку. Будь-яке пошкодження кореня дає криві або дрібні плоди. Сійте за 2 – 4 тижні до останніх заморозків. Після сходів проріджуйте, зрізаючи зайві рослини, а не висмикуючи їх. Для важкого ґрунту краще круглі сорти.

Салат

Салат можна сіяти дуже рано. Найкраще робити це хвилями – кожні 10 днів, щоб постійно мати свіже листя. Насіння не заглиблюють, а лише притискають до поверхні, бо йому потрібне світло для проростання. Ґрунт варто тримати вологим.

Кінза

Кінза краще росте з прямого посіву, ніж через розсаду. Перепад температур часто викликає швидке цвітіння. Сійте за кілька тижнів до останніх заморозків. Листя зрізайте часто.

Кущова квасоля

Квасоля не любить холодний мокрий ґрунт. Сійте через 1 – 2 тижні після останніх заморозків, коли земля прогріється до 18 градусів тепла. Сійте на глибину 2,5 сантиметра, через 8 – 10 сантиметрів. Повторний посів кожні два тижні подовжить урожай.

Кабачки

Кабачки дуже врожайні. Сійте через 1 2 тижні після заморозків у прогрітий ґрунт. Залишайте між рослинами не менше 90 сантиметрів. Збирайте молоді плоди – вони ніжніші.

Серед ранніх культур також:

зелень – кріп, петрушка, шпинат;

кріп, петрушка, шпинат; картопля – перед посадкою бульби бажано проростити.

– перед посадкою бульби бажано проростити. капуста (білоголова, броколі, цвітна, кольрабі, пекінська, брюссельська);

(білоголова, броколі, цвітна, кольрабі, пекінська, брюссельська); гарбузи, патисони сіють у прогрітий ґрунт, попередньо замочивши насіння;

сіють у прогрітий ґрунт, попередньо замочивши насіння; томати можна висівати в теплицю або під плівкове укриття.

Якщо розсада росла вдома, перед висадкою її потрібно загартувати. Для цього рослини виносять на свіже повітря у теплі дні, поступово збільшуючи час перебування надворі.

Які квіти садити у квітні?

Квітень підходить не лише для овочів, а й для декоративних рослин. Можна висаджувати:

Багаторічники : іриси, півонії, флокси, хризантеми.

: іриси, півонії, флокси, хризантеми. Однорічні квіти: чорнобривці, календула, запашний горошок, ротики. Також у цей період висаджують пророщені бульби жоржин і бегоній.

Як отримати щедрий врожай моркви?

Морква невибаглива, але не завжди дає хороший урожай. Якщо коренеплоди дрібні, криві чи сухі, причина часто в ґрунті, а не в насінні.

Для гарного врожаю моркві потрібна легка й пухка земля. У твердому ґрунті вона росте кривою та несоковитою.

Що варто додати в ґрунт: