Названо 3 пристрої, які не варто висмикувати з розетки після використання

Багато людей висмикують техніку з мережі заради економії або безпеки. Але деяким пристроям часте повне знеструмлення може нашкодити.

Які прилади не слід вимикати з розетки навіть після використання, розповідає "Радіо Трек".

Що не варто відключати з мережі після використання?

OLED-телевізор

У таких телевізорах періодично запускається автоматичне оновлення пікселів. Якщо постійно вимикати їх із розетки, цей процес переривається, що з часом може вплинути на якість зображення. Краще вимикати телевізор кнопкою живлення, а не висмикувати вилку.

Довідка: OLED-телевізор – це телевізор із сучасним типом екрана, який працює на органічних світлодіодах. У такому екрані кожен піксель світиться самостійно.

На відміну від звичайних LED-телевізорів, OLED-телевізору не потрібна окрема підсвітка / Фото Cnet

Wi-Fi-роутер

Роутер підтримує інтернет і роботу підключених пристроїв – камер, сигналізації, систем "розумного дому". Часті відключення можуть викликати збої. Вимикати його варто лише тоді, коли ви впевнені, що це не зашкодить іншим системам.

Струменевий принтер

Якщо вимкнути його з розетки, друкуюча головка може не завершити роботу правильно. Після повторного ввімкнення принтер запускає очищення і витрачає більше чорнила. Тому його краще вимикати лише кнопкою.

Також не варто часто відключати: холодильники і морозильники, системи безпеки та сигналізації, розумні термостати, системи життєзабезпечення.

Зверніть увагу! Під час стрибків напруги або аварійних відключень прилади краще вимкнути з мережі. Після відновлення електропостачання варто зачекати приблизно 10 хвилин і лише тоді вмикати їх знову.

Також можна встановити реле напруги або пристрій захисного вимкнення, щоб убезпечити холодильник, пральну машину, телевізор тощо.

Які прилади не можна залишати увімкненими у розетку?

Деякі електроприлади небезпечно залишати підключеними, навіть коли вони вимкнені. Про це пише Cnet.