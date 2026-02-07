Щоб не було трагедії: 7 приладів, які треба завжди вимикати перед виходом з дому
- Потужні прилади, такі як обігрівачі, аероaфритюрниці, портативні кондиціонери, фени, плойки, праски для волосся, старі кавоварки, лампи з пошкодженими шнурами та тостери, повинні бути відключені від мережі перед виходом з дому.
- Використання подовжувачів для підключення цих приладів може бути небезпечним і викликати пожежі.
Електроніка з низьким енергоспоживанням – наприклад, зарядні пристрої для телефонів, будильники та ноутбуки – зазвичай безпечно залишати підключеними. Водночас деякі прилади потребують особливої уваги.
Найчастіше проблеми виникають, коли люди підключають потужні прилади до дешевих подовжувачів або старих розеток і залишають дім. Про це в коментарі Cnet розповів Джеррі Пун, провідний інженер-електрик компанії Red Dog Engineering.
Дивіться також Попрощайтеся з традиційними плінтусами: чим їх активно замінюють у Європі
Які прилади потрібно відключати після використання?
Обігрівачі
Головна причина побутових пожеж. Навіть моделі із захистом від перекидання небезпечні при неправильному використанні. Їх не можна підключати через подовжувач і обов'язково слід вимикати з розетки перед виходом з дому.
Аерофритюрниці
Це популярні кухонні прилади, але поводитися з ними слід так само, як з обігрівачами:
- не використовувати подовжувачі;
- не залишати в розетці, навіть якщо вони вимкнені.
Вимкнений – не завжди означає безпечний. Усередині може залишатися напруга,
– застерігає інженер.
Вимикайте з розетки аерофритюрниці, виходячи з дому / Фото з відкритих джерел
Портативні кондиціонери
Хоч вони не нагріваються, але це прилади з високим енергоспоживанням. Їх варто відключати від мережі, коли ви йдете з дому.
Фени, плойки, праски для волосся
Наявність кнопки "вимкнено" не гарантує безпеки. Якщо перемикач зламається, прилад може становити серйозну загрозу.
Старі кавоварки
Особливо небезпечні моделі без автоматичного вимкнення – вони можуть перегрітися, якщо їх забути вимкнути. Навіть нові кавоварки радять відключати від розетки "про всяк випадок".
Лампи та прилади зі старими або пошкодженими шнурами
Потерті чи тріснуті кабелі – пряма пожежна небезпека. Те саме стосується старих розеток. Краще замінити їх за допомогою кваліфікованого електрика.
Тостери
Ризик займання невисокий, але коротке замикання може статися будь-коли. Тому тостер краще відразу відключати після використання. Також важливо регулярно чистити його від крихт – вони легко загоряються.
Серед приладів, які обов'язково треба витягати з розетки перед виходом, видання AOL називає також наступні:
Електрочайники
Особливо небезпечні моделі з регулюванням температури. Вони можуть бути і пожежонебезпечними, і так званими "енергетичними вампірами" – тягнуть струм, навіть коли не працюють.
Ігрові консолі
Навіть коли здається, що консоль вимкнена, вона часто споживає багато електроенергії. У режимах "швидкого запуску" або "сну" вона може збільшувати рахунок за місяць. Те саме стосується зарядних пристроїв – їх теж краще відключати.
Принтери
Пожежної загрози зазвичай немає, але принтери – великі "пожирачі" електроенергії. Навіть у вимкненому стані їхні плати залишаються під напругою, що впливає на рахунок за електроенергію.
Який побутовий прилад споживає стільки енергії, як 65 холодильників?
У багатьох квартирах є побутовий прилад, який споживає електроенергії більше, ніж десятки інших разом. Це – електрична духовка.
Електродуховка використовує від 2000 до 5000 ватів, тоді як один холодильник – у середньому 300 – 800 ватів. Через це під час роботи духовка може споживати стільки ж електроенергії, як приблизно 65 холодильників.
Головна причина — висока температура. Духовці потрібно швидко нагрітися і постійно підтримувати тепло під час приготування їжі.
Щоб зменшити витрати, готуйте кілька страв за один раз, щоб не розігрівати духовку повторно. Не відкривайте дверцята часто, щоб не втрачати тепло. Якщо духовка споживає струм у режимі очікування – відключайте її від розетки після використання.