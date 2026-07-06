Забудьте про пекло на балконі: які рослини врятують від спеки

Спекотна погода, яка останніми днями накрила Україну, змушує шукати способи зробити оселю комфортнішою. Якщо кондиціонера немає, допомогти можуть не лише жалюзі чи штори, а й правильно підібрані рослини. Деякі виткі квіти здатні створити природний зелений екран, який захищатиме балкон від палючого сонця та зробить його прохолоднішим.

Фахівці Homes and Gardens радять звернути увагу на фіолетову іпомею та тунбергію. Вони швидко ростуть, рясно цвітуть і чудово підходять для озеленення балконів та лоджій.

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Які рослини допоможуть охолодити балкон?

Фіолетова іпомея

Фіолетова іпомея – одна з найпопулярніших витких декоративних рослин. Вона швидко обплітає опори, утворюючи густу зелену стіну, яка не лише прикрашає балкон, а й створює природну тінь. Квітне рослина з липня до жовтня великими чашоподібними квітами, додаючи простору яскравих барв.

Для успішного вирощування іпомеї варто дотримуватися кількох простих правил:

висаджувати рослину на сонячному місці, захищеному від сильного вітру;

підтримувати ґрунт помірно вологим, не допускаючи застою води;

встановити опори – шпалери, мотузки або декоративні решітки, по яких ліана буде підійматися.



Фіолетова іпомея створить зелену завісу / Фото Unsplash

Тунбергія

Ще одним чудовим вибором є тунбергія – швидкоросла витка рослина, пагони якої можуть досягати трьох метрів завдовжки. Вона найкраще почувається у захищених від вітру місцях із родючим, добре дренованим ґрунтом.

Як і іпомея, тунбергія потребує надійної опори для росту. У літню спеку рослина потребує особливої уваги. Земля повинна залишатися злегка вологою, а в найгарячіші дні полив може знадобитися двічі на добу – вранці та ввечері.

Тунбергія швидко перетворить балкон на зелений куточок / Фото Unsplash

Чому варто озеленити балкон?

Виткі рослини виконують не лише декоративну функцію. Густа зелень затримує частину сонячних променів, створює природне затінення та допомагає знизити нагрівання балкона. К

рім того, рослини роблять простір більш затишним, а перебування на ньому – комфортнішим навіть у спекотні літні дні. Якщо правильно доглядати за іпомеєю або тунбергією, вже за кілька тижнів вони перетворять балкон на справжній зелений оазис, де буде значно приємніше відпочивати навіть у найспекотнішу погоду.