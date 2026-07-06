Эксперты Homes and Gardens советуют обратить внимание на фиолетовую ипомею и тунбергию. Они быстро растут, обильно цветут и прекрасно подходят для озеленения балконов и лоджий.

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Какие растения помогут охладить балкон?

Фиолетовая ипомея

Фиолетовая ипомея – одно из самых популярных вьющихся декоративных растений. Она быстро оплетает опоры, образуя густую зеленую стену, которая не только украшает балкон, но и создает естественную тень. Цветет растение с июля по октябрь крупными чашевидными цветками, придавая пространству яркие краски.

Для успешного выращивания ипомеи следует соблюдать несколько простых правил:

высаживать растение на солнечном месте, защищенном от сильного ветра;

поддерживать почву умеренно влажной, не допуская застоя воды;

установить опоры – шпалеры, веревки или декоративные решетки, по которым лиана будет подниматься.



Фиолетовая ипомея создаст зеленую завесу / Фото Unsplash

Тунбергия

Еще одним прекрасным выбором является тунбергия – быстрорастущее вьющееся растение, побеги которого могут достигать трех метров в длину. Она лучше всего чувствует себя в защищенных от ветра местах с плодородной, хорошо дренированной почвой.

Как и ипомея, тунбергия нуждается в надежной опоре для роста. В летнюю жару растение требует особого внимания. Почва должна оставаться слегка влажной, а в самые жаркие дни полив может понадобиться дважды в сутки – утром и вечером.

Тунбергия быстро превратит балкон в зеленый уголок / Фото Unsplash

Почему стоит озеленить балкон?

Вьющиеся растения выполняют не только декоративную функцию. Густая зелень задерживает часть солнечных лучей, создает естественное затенение и помогает снизить нагрев балкона. К

роме того, растения делают пространство более уютным, а пребывание в нем – более комфортным даже в жаркие летние дни. Если правильно ухаживать за ипомеей или тунбергией, уже через несколько недель они превратят балкон в настоящий зеленый оазис, где будет гораздо приятнее отдыхать даже в самую жаркую погоду.