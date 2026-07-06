Фахівці Homes and Gardens радять звернути увагу на фіолетову іпомею та тунбергію. Вони швидко ростуть, рясно цвітуть і чудово підходять для озеленення балконів та лоджій.

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Які рослини допоможуть охолодити балкон?

Фіолетова іпомея

Фіолетова іпомея – одна з найпопулярніших витких декоративних рослин. Вона швидко обплітає опори, утворюючи густу зелену стіну, яка не лише прикрашає балкон, а й створює природну тінь. Квітне рослина з липня до жовтня великими чашоподібними квітами, додаючи простору яскравих барв.

Для успішного вирощування іпомеї варто дотримуватися кількох простих правил:

висаджувати рослину на сонячному місці, захищеному від сильного вітру;

підтримувати ґрунт помірно вологим, не допускаючи застою води;

встановити опори – шпалери, мотузки або декоративні решітки, по яких ліана буде підійматися.



Фіолетова іпомея створить зелену завісу / Фото Unsplash

Тунбергія

Ще одним чудовим вибором є тунбергія – швидкоросла витка рослина, пагони якої можуть досягати трьох метрів завдовжки. Вона найкраще почувається у захищених від вітру місцях із родючим, добре дренованим ґрунтом.

Як і іпомея, тунбергія потребує надійної опори для росту. У літню спеку рослина потребує особливої уваги. Земля повинна залишатися злегка вологою, а в найгарячіші дні полив може знадобитися двічі на добу – вранці та ввечері.

Тунбергія швидко перетворить балкон на зелений куточок / Фото Unsplash

Чому варто озеленити балкон?

Виткі рослини виконують не лише декоративну функцію. Густа зелень затримує частину сонячних променів, створює природне затінення та допомагає знизити нагрівання балкона. К

рім того, рослини роблять простір більш затишним, а перебування на ньому – комфортнішим навіть у спекотні літні дні. Якщо правильно доглядати за іпомеєю або тунбергією, вже за кілька тижнів вони перетворять балкон на справжній зелений оазис, де буде значно приємніше відпочивати навіть у найспекотнішу погоду.