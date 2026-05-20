5 типів рослин, які потрібно обрізати в травні, щоб вони краще квітли влітку

Хоча травень для багатьох рослин – це початок цвітіння, саме в цей період деякі з них потребують обрізки, особливо ті, що вже відцвіли або завершують цвітіння. Легка обрізка або видалення зів'ялих квітів допомагає рослинам краще рости та формуватися в майбутньому.

Садівник Ноа Мабі зазначає, що травень – "найкращий час" для обрізки деяких популярних рослин, але робити це потрібно обережно. Про це пишуть Express та Homes and gardens.

Дивіться також Фіолетова магія на все літо: 11 рослин, які прикрасять будь-який сад

Які рослини треба підрізати у травні?

Садівник радить починати з:

видалення зів'ялих квітів;

обрізки приблизно третини старих дерев'янистих пагонів.

Це допомагає зберегти здоров'я рослини без надмірного втручання.

Весняноквітучі кущі

Одні з ключових рослин для обрізки в травні – це весняноквітучі кущі. Ці красиві рослини вже завершили своє цвітіння цього року, і тепер саме час приділити їм увагу, щоб наступного року вони знову гарно зацвіли.

Такі кущі, як форзиція, бузок, азалія, рододендрон, мексиканський апельсиновий цвіт, вейгела та керрія, потрібно обрізати одразу після завершення цвітіння.

Весняна обрізка цих кущів переважно включає видалення сухих, хворих, пошкоджених і тих гілок, що перехрещуються. Обрізати гілки потрібно до бруньки або до основи, щоб стимулювати новий, продуктивний ріст. У старіших кущів треба видаляти одну – дві найстаріші гілки, але не більше ніж третину.

Форцизію треба обрізати одразу після завершення цвітіння / Фото Pinterest

Трав'янисті багаторічники

Багато багаторічників можна сміливо обрізати приблизно на третину. Така обрізка робить рослину більш густою й компактною, допомагає їй не розвалюватися влітку та стимулює утворення більшої кількості квітів завдяки росту бічних пагонів.

Серед багаторічників, які можуть отримати користь від обрізки на третину наприкінці травня: геленіум, флокси, ехінацея, рудбекія, седум, айстри, деревій, морозостійкі герані та монарда.

Флокси слід обрізати на третину наприкінці травня / Фото Pinterest

Вічнозелені живоплоти

Травень – це ідеальний час, щоб підрівняти та сформувати живоплоти й кущі, зокрема самшит, тис, кипарис і бірючину. Весняна стрижка допомагає прибрати пошкоджені після зими гілки та стимулює активний ріст нових пагонів. Живопліт можна вкоротити приблизно на 20% – після цього він швидко стане густішим і матиме охайний вигляд влітку.

Травень – час для обрізки самшита / Фото Pinterest

Ранні виткі рослини

Як і весняноквітучі кущі, ранньоквітучі виткі рослини потрібно обрізати після завершення цвітіння. Це стосується, зокрема, ранніх клематисів. Після цвітіння їхні занадто довгі або заплутані пагони варто акуратно розібрати та вкоротити до здорових бруньок.

У травні також обрізають абелію, акебію, зимову жимолость і піраканту, яка росте вздовж стін. Крім обрізки, у цей період важливо підв'язувати нові пагони ліан.

Навесні вони ростуть дуже швидко, тому їх потрібно вчасно спрямовувати на опори, використовуючи м'які підв'язки, щоб не пошкодити стебла.

Акебію обрізають у травні / Фото Pinterest

Весняні цибулинні рослини

Чи варто обрізати весняні цибулинні рослини, єдиної думки серед садівників немає. Загалом, є користь у видаленні зів'ялих квітів, але це не завжди обов'язково.

Після того як відцвіли нарциси, гіацинти або тюльпани, варто видалити квіти, щоб рослина спрямувала енергію в цибулину, а не на насіння. Це може покращити цвітіння наступного року.

Однак листя не можна обрізати. Стебла і листя потрібно залишити щонайменше на шість тижнів після цвітіння, щоб вони продовжували фотосинтез і живили цибулину. Деякі садівники зав'язують листя у вузли, але цього робити не слід – це зменшує доступ світла і заважає фотосинтезу.

Після завершення цвітіння гіацинти потребують обрізки / Фото Pinterest

Читати новини на 24 Каналі тепер можна зі ще більшою користю! У матеріалах Техно 24 шукайте клікабельні гаджети та беріть участь у розіграші подарунків від OPPO. Щотижня можна виграти навушники, а вкінці акції головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Не проґавте шанс випробувати свою удачу та забрати омріяний гаджет!

6 гарних рослин, яким не потрібно постійної уваги

Багато хто шукає рослини, які майже не потребують догляду. Добре, коли в саду є хоча б кілька таких видів.

Найневибагливіші рослини: