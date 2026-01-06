Які огірки добре родять і в холод, і в спеку:названо найкращі сорти

Погода останніми роками часто підкидає сюрпризи: різке похолодання змінюється сильною спекою, а нестача або надлишок вологи заважає нормальному зав'язуванню плодів. У таких умовах особливо важливо правильно підібрати сорти огірків.

Є різновиди, які не бояться температурних коливань, не скидають зав'язь і стабільно дають урожай як у прохолоду, так і в спеку. Саме їх варто обрати для городу чи теплиці, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

Які сорти огірків найвитриваліші?

Маша F1"– ранній і дуже надійний гібрид. Добре переносить короткі похолодання та не знижує врожайність у спекотну погоду. Огірки рівні, хрумкі, без гіркоти – підходять і для салатів, і для заготівель.

"Кураж F1" – сорт із високою врожайністю, який легко адаптується до перепадів температур. Навіть за похмурої погоди активно формує зав'язь. Підходить як для відкритого ґрунту, так і для теплиць.

"Герман F1" – один із найстабільніших гібридів. Стійкий до поширених хвороб, добре витримує спеку та прохолодні ночі. Плоди щільні, ароматні й не переростають.

"Аякс F1" – сильна рослина, яка добре переносить стресові умови. Навіть у спеку формує багато зав'язі. Підходить як для присадибних ділянок, так і для вирощування у великих обсягах.

"Зозуля" – класичний сорт, перевірений роками. Особливо добре родить у прохолодну погоду та підходить для раннього висіву. Огірки соковиті, з тонкою шкіркою, ідеальні для споживання свіжими.

Зверніть увагу! Навіть найстійкіші сорти потребують базового догляду. Регулярний полив теплою водою, мульчування ґрунту та підживлення допоможуть огіркам легше пережити спеку й похолодання.

Не варто загущувати посадки – рослинам потрібні світло й доступ повітря, щоб стабільно плодоносити / Фото Pexels

Чому огірки цвітуть, але не дають плодів?

Бачити багато жовтих квітів на огірках приємно, але якщо зав'язі так і не з'являються – це розчаровує. Як пише Times of India, така проблема трапляється досить часто і зазвичай має кілька причин:

Чоловічі квіти переважають над жіночими . Огірки мають два типи квітів. Чоловічі з'являються першими й не утворюють плодів. Жіночі легко впізнати – під квіткою є маленький "огірочок". Якщо жіночих квітів мало, урожаю не буде.

. Огірки мають два типи квітів. Чоловічі з'являються першими й не утворюють плодів. Жіночі легко впізнати – під квіткою є маленький "огірочок". Якщо жіночих квітів мало, урожаю не буде. Погане запилення . Плоди утворюються лише після перенесення пилку з чоловічої квітки на жіночу. Якщо на ділянці мало бджіл чи інших комах, зав'язь не формується.

. Плоди утворюються лише після перенесення пилку з чоловічої квітки на жіночу. Якщо на ділянці мало бджіл чи інших комах, зав'язь не формується. Неправильний полив . Нестача або надлишок води призводить до скидання квітів і зав'язі. У середньому огіркам потрібно близько 2 – 3 сантиметрів води на тиждень.

. Нестача або надлишок води призводить до скидання квітів і зав'язі. У середньому огіркам потрібно близько 2 – 3 сантиметрів води на тиждень. Бідний або пересушений ґрунт . Огірки краще ростуть у поживному, добре зволоженому ґрунті з компостом. У поганій землі рослина слабшає та не формує плоди.

. Огірки краще ростуть у поживному, добре зволоженому ґрунті з компостом. У поганій землі рослина слабшає та не формує плоди. Погода . Тривалі дощі, похолодання або похмура погода зменшують активність бджіл, через що квіти залишаються незапиленими.

. Тривалі дощі, похолодання або похмура погода зменшують активність бджіл, через що квіти залишаються незапиленими. Пестициди. Хімічні засоби можуть знищувати або відлякувати комах-запилювачів, що напряму впливає на кількість огірків.

