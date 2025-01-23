3 предмети інтер'єру, на яких не слід економити
- На деяких предметах інтер'єру не слід економити, адже це впливає на їхній функціонал та довговічність.
- Можна зекономити на новій оббивці меблів, плитці для ванної кімнати та римських шторах, вибираючи бюджетніші варіанти без втрати функціональності.
Ремонт – це недешевий процес. Інколи люди хочуть зекономити на якихось речах, вважаючи їх не такими вже й потрібними. Однак на деяких елементах інтер'єру категорично заборонено економити.
Річ у тім, що купівля чогось недорогого в короткостроковій перспективі може з часом коштувати ще більших грошей, якщо воно виявиться низької якості. Про це повідомляю 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Дивіться також Частіше, ніж ви думали: наскільки регулярно варто робити глибоке очищення килима
На чому не слід економити
- Диван
Нові меблі коштують недешево, однак, до прикладу, на диванах не слід економити. Дешевша модель може бути незручною чи виготовленою з ненадійних матеріалів. Краще відразу купити меблі з якісної деревини та перевірених тканин, ніж за 2 – 3 роки купувати новий дешевий диван, адже в перспективі це зовсім не вигідно.
Диван важливий в інтер'єрі / Фото Unsplash
- Кухонні стільниці
Кухня є серцем дому, тому краще відразу обирати якісні стільниці. Це те місце, яке буде постійно використовуватися, тому слід звертати на якість матеріалів. Звісно, спершу стільниця може здатися дорогою, однак у перспективі – це набагато вигідніше. До прикладу, краще відразу обирати стільниці з кварциту, аніж з кварцу чи порцеляни. Кварцит не лише природний і має гарний вигляд, але й міцний, термостійкий та довговічний.
Обирайте якісні стільниці / Фото Unsplash
- Штори на вікна
Штори та тюлі повинні бути якісними, щоб не лише додавати затишку, а й не пропускати холодне повітря, якщо у вікнах є протяги. Якщо тюль ще може бути бюджетною, то штори треба обирати з якісних і цупких матеріалів. Особливо – для спальні, де важливо зберігати спокій.
Тюль у спальні / Фото Unsplash
На чому можна зекономити
- Нова оббивка меблів
Нова якісна тканина та професійна допомога меблярів може обійтися дешевше, аніж купівля нового дивану. Так, завжди можна оновити стару потерту оббивку новою, яка не лише подарує комфорт, а й додасть нових акцентів простору.
- Плитка для ванної кімнати
Якщо у вас обмежений бюджет, то можна відмовитися від дизайнерської плитки чи мармуру. Натомість можна обрати порцелянову плитку, яка не гірша за дорогу.
- Римські штори
Якщо бюджет обмежений, то можна встановити римські штори. Зазвичай, вони вдвічі дешевші за повноцінні штори. Крім того, на них треба значно менше тканини й не доведеться купувати додаткову фурнітуру.