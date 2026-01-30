Якими будуть кухні у 2026 році: названо 3 основні тренди

Кухня залишається серцем дому, і її дизайн важливий не лише для зручності, а й для комфорту й настрою сім'ї. Дизайнери підкреслюють, що особливістю 2026 року є зростаюче бажання людей мати більш теплі та затишні кухні.

Які основні тренди пануватимуть у дизайні кухонь цього року, пише Elle Decor.

Дивіться також Химерний куточок, як на кухні Енн Гетевей, додасть затишку до оселі

Який дизайн кухонь буде популярним у 2026 році?

Натуральне дерево

Дерев'яні меблі знову в моді. Дизайнери радять обирати масивне дерево з морилкою замість пофарбованого, а меблі – прості за формою, з мінімумом декоративних елементів. Якщо ви не готові робити повноцінний ремонт, можна обрати невеликий дерев'ний острів або нижні шафи з дерева – це додасть кухні тепла та глибини без великих витрат.

Кухні з натурального дерева мають популярність / Фото Douglas Friedman

Приховані зони та комори

Все більшу популярність набирають комори, скулерії та "гаражі" для техніки. Вони дозволяють тримати дрібну кухонну техніку під рукою, водночас приховуючи її від очей. Завдяки цьому кухня є чистою та просторою на вигляд, навіть якщо ви часто готуєте або приймаєте гостей. Такі додаткові зони також дають змогу експериментувати з дизайном, наприклад, використовувати яскраву плитку чи темні стіни.

"Брудні" кухні – популярний елемент інтер'єру у 2026 році / Фото Laure Joliet

Земляні та теплі відтінки

У 2026 році в моді теплі білі, глиняні, грибні, тауп і приглушені зелені кольори. Люди відмовляються від холодного сірого та різкого контрасту чорного і білого, обираючи м'які, природні відтінки, які мають спокійний та гармонійний вигляд. Колір використовують точково, наприклад, на кухонному острові або нижніх шафах, а не на всій кухні.

Землисті відтінки у моді 2026 року / Фото William Jess Laird

Видання House Beautiful називає ще кілька трендів у дизайні інтер'єру.

Помітна техніка

Холодильники, посудомийки та інші прилади більше не ховають. Сучасні колекції перетворюють техніку на стильний акцент, майже як на ювелірний виріб.

Мармурові деталі

Мармур використовують не лише на стільницях та фартухах, а й для полиць, рамок вікон та невеликих акцентів. Особливо популярний зелений мармур.

Скульптурні острови та декоративні витяжки

Острови стають більш меблевими, округлими та деталізованими, а витяжки – стильними та інтегрованими в інтер'єр. Це робить кухню більш "житловою" і затишною.

Традиційні деталі

У моду повертаються традиційні ручки, профілі стільниць і декоративні молдинги, які додають кухні характер і шарм.

Експресивні деталі та вбудовані бари

Яскраві стільниці, незвичайні фартухи та бари додають індивідуальності та розкоші, перетворюючи кухню на стильну зону для приготування і спілкування.

Які кольори "зайві" на кухні?

Якщо плануєте оновлювати кухню, будьте обережні з кольорами: деякі відтінки можуть робити простір менш затишним і створювати емоційний дискомфорт.

Кольори, яких краще уникати: