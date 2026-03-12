Лінолеум відходить у минуле: яку підлогу у 2026 році обирають навіть ті, хто звик економити

Лінолеум поступово втрачає популярність. Навіть ті, хто намагається економити під час ремонту, все частіше обирають інше покриття для підлоги.

Ще кілька років тому лінолеум був одним із найпоширеніших бюджетних варіантів. Його легко укладати, він недорогий і продається майже в кожному будівельному магазині. Однак з часом вимоги до підлогового покриття змінилися. Про це пише "Радіо Трек".

Дивіться також Важко повірити, що тут хтось живе: як виглядає розкішна спальня Вікторії Бекхем

Чим замінити лінолеум у 2026 році?

Сьогодні люди шукають матеріали, які витримують великі навантаження, не бояться води та довго зберігають гарний вигляд. Саме тому дедалі популярнішою стає кварцвінілова підлога.

Це сучасне покриття поєднує властивості кількох матеріалів – плитки, ламінату та інженерної дошки.

Фахівці кажуть, що кварцвініл поступово витісняє лінолеум, адже він міцніший, довговічніший і зручніший у щоденному користуванні.

Лінолеум довгий час був простим рішенням для швидкого ремонту: достатньо розстелити рулон і зафіксувати його. Але з часом матеріал може деформуватися – під меблями з'являються вм'ятини, а на поверхні іноді утворюються хвилі.

Крім того, якщо покриття пошкодити, зазвичай доводиться міняти весь рулон.

Кварцвініл має іншу конструкцію. Він складається з окремих панелей або плиток, які з'єднуються між собою.

Кварцвініл заміняє лінолеум / Фото з відкритих джерел

Основою матеріалу є кварцова крихта з полімерними добавками та захисним верхнім шаром. Завдяки цьому підлога виходить міцною і стійкою до зношування.

Є кілька причин, чому кварцвініл стає популярнішим.

По-перше, пошкоджену панель можна легко замінити, не змінюючи покриття в усій кімнаті.

По-друге, матеріал добре переносить вологу і не деформується від води. Також кварцвініл стабільний за формою – він майже не розширюється від тепла і підходить для системи теплої підлоги.

Ще одна перевага – великий вибір дизайну. Покриття може мати вигляд дерева, каменя, бетону або натуральної дошки.

Крім того, якісний кварцвініл має низький рівень виділення шкідливих речовин, тому його часто обирають для квартир, де живуть діти або люди з алергіями.

Водночас лінолеум не зникне повністю. Його й надалі використовуватимуть у дачних будинках, коморах, тимчасовому житлі або орендованих квартирах.

Але для ремонту у власному помешканні все більше людей віддають перевагу кварцвініловій підлозі, оскільки вона служить довше та має сучасніший вигляд. Саме тому експерти називають кварцвініл одним із головних трендів серед підлогових покриттів останніх років.

Яка підлога у 2026 році вже не модна?

Дизайнери назвали кілька трендів підлогового покриття, які втратять популярність у 2026 році. Натомість радять обирати натуральні матеріали, тепле дерево та плитку з ефектом каменю. Про це пише The Spruce. Ось що вже вважають застарілим:

Чорно-біла підлога "шахматкою". Такий контраст занадто різкий на вигляд. Замість цього популярні м'якші поєднання кольорів.

Сірі підлоги. Холодні сірі відтінки роблять кімнату менш затишною, тому дизайнери повертаються до теплих тонів дерева – дуба, горіха чи медових відтінків.

Однотонна порцелянова плитка. Вона часто холодна та занадто проста на вигляд. Краще обирати плитку, що імітує натуральний камінь.

Вініл із яскравими візерунками під плитку. Надто складні малюнки перевантажують простір, тому їх замінюють спокійніші текстури.

Глянцева підлога. Вона легко брудниться, ковзає і неприродна на вигляд. У моді – матові поверхні.

Головний тренд 2026 року – натуральність, теплі кольори та фактурні матеріали, які роблять інтер'єр більш затишним.

Плитка "віджила своє": яку підлогу обрати для кухні у 2026 році