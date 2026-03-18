Не хімія, а звичайний кухонний засіб: що прибирає накип з пральної машинки за хвилини

Накип у пральній машині – прихована проблема, яка з часом може серйозно вплинути на роботу техніки. Відкладення з жорсткої води накопичуються на нагрівальному елементі, насосі та інших внутрішніх деталях, що призводить до неприємного запаху, шумів під час прання та погіршення якості очищення одягу.

За рекомендаціями Martha Stewart, профілактичне чищення варто проводити щонайменше раз на 1 – 3 місяці – залежно від жорсткості води.

Чому накип небезпечний?

Хоча наліт часто не видно, він поступово шкодить техніці:

пральна машина довше нагріває воду;

збільшується споживання електроенергії;

речі після прання можуть мати затхлий запах;

зростає ризик поломки насоса або нагрівального елемента.

У деяких випадках білий осад можна навіть помітити на барабані або ущільнювачах.

Який засіб може допомогти?

Замість дорогих хімічних засобів фахівці радять використовувати звичайний оцет. Саме він ефективно розчиняє вапняний наліт і допомагає очистити внутрішні деталі.

Що прибирає накип з пральної машинки за хвилини

Для машин із фронтальним завантаженням рекомендується:

запустити порожній цикл прання при температурі 90 градусів;

додати дві склянки оцту у відсік для кондиціонера;

після завершення – засипати пів склянки харчової соди в барабан і повторити цикл.

Для моделей із вертикальним завантаженням алгоритм трохи інший:

наповнити машинку гарячою водою та додати чотири склянки оцту;

увімкнути короткий цикл, після чого поставити на паузу на годину;

завершити прання та додатково запустити полоскання.

Після процедури на поверхнях може залишитися змитий накип. Його достатньо прибрати м'якою серветкою, а саму машинку – залишити відкритою до повного висихання. Фахівці The Spruce наголошують: регулярне очищення не лише покращує якість прання, а й допомагає уникнути дорогого ремонту. А для профілактики радять встановити фільтри або пом'якшувачі води, особливо в регіонах із підвищеною жорсткістю.

