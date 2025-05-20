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Дім Затишний дім Натяжні стелі чи з гіпсокартону: що краще обрати
20 травня, 15:32
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Натяжні стелі чи з гіпсокартону: що краще обрати

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Натяжні стелі швидко встановлюються, мають естетичний вигляд та вологозахист, але можуть бути вразливими до механічних пошкоджень і температурних змін.
  • Стелі з гіпсокартону дозволяють реалізувати складні конструкції з натуральним виглядом та додатковою ізоляцією, але монтаж потребує більше часу і може бути чутливим до вологи.
  • Вибір між натяжними стелями та гіпсокартоном залежить від характеристик приміщення, бюджету та естетичних уподобань.

Коли йдеться про облаштування стелі у квартирі чи будинку, більшість власників стикаються з вибором між двома популярними варіантами – натяжною стелею або конструкцією з гіпсокартону.

Обидві опції мають свої переваги й недоліки, тому варто детально розібратися, що саме краще підходить для вашого простору, бюджету та потреб. Яку стелю обрати, розповідає 24 Канал.

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Натяжні стелі

Натяжні стелі є одним з найбільш популярних варіантів сьогодні. Це і не дивно, адже вони мають наступні переваги: 

  • Швидкий монтаж. Установка натяжної стелі займає всього кілька годин і не потребує попередньої підготовки поверхні.
  • Естетика. Ідеально рівна поверхня, широкий вибір кольорів, фактур і дизайнів (глянцеві, матові, сатинові, з фотодруком).
  • Вологозахист. Натяжні стелі не бояться вологи – у разі протікання зверху вони можуть утримати десятки літрів води, що особливо актуально в багатоквартирних будинках.
  • Довговічність. Виробники обіцяють термін служби до 15 – 20 років без втрати вигляду.
  • Простота в догляді. Достатньо періодично протирати вологою тканиною.

Однак у цьому виборі є й можливі ризики, зокрема:

  • Механічна вразливість. Стеля може пошкодитися при ударі гострим предметом.
  • Обмеження температури. У неопалюваних приміщеннях натяжні стелі можуть втрачати еластичність або провисати.
  • Штучність матеріалу. Не всім до вподоби вигляд або пластикової поверхні, навіть у матовому виконанні.

Стелі з гіпсокартону

Гіпсокартон – це ще один частий вибір для оформлення стелі. Його перевагами є:  

  • Можливість реалізувати складні конструкції. Гіпсокартон дозволяє створювати багаторівневі стелі, з підсвічуванням, нішами, хвилями та іншими дизайнерськими елементами.
  • Натуральність вигляду. Така стеля нагадує класичну штукатурену поверхню, що для багатьох здається більш природною.
  • Додаткова шумо- і теплоізоляція. Між гіпсокартоном і основною стелею можна розмістити утеплювач або звукоізоляційний матеріал.
  • Стійкість до механічних пошкоджень. На відміну від натяжної плівки, гіпсокартон не рветься при легкому дотику.

Вибір стелі залежить від характеристик приміщення / Фото Freepik

Хоча є й недоліки цього матеріалу: 

  • Трудомісткий монтаж. Потрібно більше часу, пилу та будівельних робіт – включно з ґрунтуванням, шпаклюванням і фарбуванням.
  • Чутливість до вологи. У звичайному варіанті гіпсокартон не рекомендується встановлювати у вологих приміщеннях (санвузли, кухні), хоча є вологостійкі моделі
  • Тріщини. За неправильного монтажу або просідання будівлі на стиках можуть з’являтися тріщини.
  • Потребує регулярного оновлення. Фарба з часом може вицвітати або жовтіти, особливо в кухонних зонах.

Яку стелю обрати 

Обирайте натяжні стелі, якщо:

  • Потрібна швидка установка з мінімумом будівельного бруду.
  • Є ризик протікання зверху.
  • Ви хочете сучасний, глянцевий або дизайнерський вигляд.

Гіпсокартону надавайте перевагу натомість, якщо:

  • Плануєте складну або класичну архітектуру стелі.
  • Вас турбує екологічність або натуральний вигляд.
  • Потрібна додаткова звукоізоляція.

Найчастіше вибір залежить від конкретного приміщення, бюджету й естетичних вподобань. 

У деяких випадках обидва варіанти навіть комбінують – наприклад, натяжна вставка всередині гіпсокартонної конструкції. 

Універсального рішення тут немає. Перш за все, слід враховувати індивідуальні вимоги до стелі.

До слова, також варто враховувати сучасні модні тенденції, адже в дизайні стель також є тренди.