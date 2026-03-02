Скільки прати постільну білизну: оптимальний час і режим для кожної тканини

Щоб білизна довше залишалася яскравою, м'якою та приємною на дотик, їй потрібен правильний догляд. Невдало обрана температура чи режим можуть призвести до втрати кольору, деформації або сідання тканини.

Тривалість і режим прання постелі залежать насамперед від матеріалу, з якого вона виготовлена. Про це пише "Радіо Трек".

Який оптимальний час прання для різних тканин?

Бавовна

Бавовняну білизну рекомендується прати при температурі 40 – 60 градусів. Найкраще підійде стандартний режим прання. Загальна тривалість циклу разом із полосканням – приблизно 1,5 – 2 години.

Льон

Лляні комплекти також перуть при 40 – 60 градусах. Час прання – близько 1,5 – 2 години. Водночас краще обирати делікатний режим, щоб уникнути сідання та втрати форми.

Шовк

Шовкову постіль перуть у прохолодній воді – до 30 градусів. Оптимальний варіант – делікатний або ручний режим тривалістю 1 – 1,5 години. Рекомендується використовувати спеціальні засоби для шовку, щоб не пошкодити ніжні волокна.

Сатин

Сатинові вироби добре переносять температуру 40 – 60 градусів. Для них підходить делікатний режим із тривалістю прання 1,5 – 2 години.

Фланель

Фланелеву білизну перуть при 30 – 40 градусах протягом 1,5 – 2 годин. Щоб уникнути появи ковтунців, варто обирати щадний режим.

Поліестер і мікрофібра

Синтетичні тканини краще прати при 30 – 40 градусах. Тривалість циклу – 1 – 1,5 години на делікатному режимі. Для збереження м'якості та кольору бажано додавати кондиціонер.

Не завжди легко запам'ятати, з якого матеріалу виготовлений комплект і який режим для нього підходить. Тому варто звертати увагу на ярлики та рекомендації виробника. Щоб не плутатися, можна скласти невелику пам'ятку – у блокноті чи в телефоні – із зазначенням температур і режимів для різних тканин. Це займе кілька хвилин, зате допоможе продовжити термін служби постільної білизни та уникнути зайвих витрат.

Як часто потрібно прати постільну білизну?

Прання здається нескінченним процесом: щойно ви постелили чисту постіль чи взяли свіжий рушник – вони знову потребують прання. Фахівці нагадують: тканини накопичують піт, жир, пил і бактерії, навіть якщо це не видно, пише The Guardian.

Простирадла та наволочки варто прати раз на тиждень, адже вони щодня контактують зі шкірою. Під час сну на тканині залишаються піт, шкірний жир і залишки косметики.

Підковдру – раз на 2 – 4 тижні (частіше, якщо без верхнього простирадла).

Подушки (бавовняні, пухові) – кожні 3 – 6 місяців на делікатному режимі. Пінні – лише точкове чищення. Міняти подушки бажано приблизно раз на два роки.

Банні рушники – щонайменше раз на тиждень (можна після 3 – 5 використань).

Рушники для рук – кожні 2 – 3 дні.

Килимки для ванни – раз на тиждень, бо вони швидко накопичують вологу та бактерії.

Халати – приблизно раз на місяць.

Кухонні ганчірки – щодня, адже на них найбільше бактерій.

Еко-сумки – прати за потреби.

Пледи – приблизно раз на місяць.

Не перевантажуйте машинку – речі повинні добре виполіскуватися. Також не додавайте забагато порошку: його залишки можуть затримувати запахи. І завжди орієнтуйтеся на рекомендації на етикетці.

Як правильно прати білий одяг?

Прати одяг – просто, але саме під час прання ми часто припускаємося помилок, які псують речі. Найбільше це стосується білої білизни: через неправильний догляд вона швидко тьмяніє та жовтіє.

