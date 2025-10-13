Укр Рус
Дім Затишний дім Секрет господинь: де зберігати горіхи, щоб вони не гірчили і не пліснявіли
13 жовтня, 11:52
2

Секрет господинь: де зберігати горіхи, щоб вони не гірчили і не пліснявіли

Альона Захарова
Основні тези
  • Горіхи рекомендується зберігати у холодильнику чи морозилці, щоб уникнути окислення жирів, яке викликає псування продукту.
  • Ознаки псування горіхів включають гіркий смак, змінену текстуру та появу плям або зеленуватих відтінків.

Горіхи – дуже цінний і поживний продукт, але через вміст жирів вони чутливі до умов зберігання. Якщо неправильно зберігати, вони можуть стати кислими, прогірклими або покритися пліснявою.

Як уникнути псування горіхів – розповіли у блозі Martha Stewart, передає 24 Канал.

Як правильно зберігати горіхи?

  1. Зберігайте горіхи у герметичних контейнерах, щоб мінімізувати контакт з повітрям.
  2. Уникайте вологи, тепла та світла – ці чинники стимулюють розвиток плісняви й псування.
  3. Тримайте горіхи подалі від продуктів із сильним запахом (наприклад, цибулі або часнику), бо горіхи легко вбирають чужі аромати. 

Експерти California Walnuts підкреслюють, що повітря, світло та тепло – це основні "вороги" горіхів. Адже вони пришвидшують процес окислення жирів. Таким чином, гарною ідеєю було б зберігання горіхів у холодильнику чи морозилці. 

  • У холодильнику термін зберігання горіхів може сягати 4 – 6 місяців.
  • У морозилці – до року і більше, за умови герметичного упакування. 


Як та де зберігати горіхи / Фото Unsplash

Як розпізнати псування?

  • Смак або запах гіркнуть або нагадують "масло чи фарбу".
  • Текстура зм'якшується – втрачається хрускіт.
  • З'являються плями чи зеленуваті відтінки.

Як швидко почистити волоські горіхи? 

  • Раніше ми писали, що існують лайфхаки, які допоможуть швидко очистити волоські горіхи. Це можна зробити за допомогою гарячої води, яка розм'якшує шкаралупу.

  • Інші методи включають заморожування, запікання в духовці та використання різних інструментів для розколювання.