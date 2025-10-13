Секрет господинь: де зберігати горіхи, щоб вони не гірчили і не пліснявіли
- Горіхи рекомендується зберігати у холодильнику чи морозилці, щоб уникнути окислення жирів, яке викликає псування продукту.
- Ознаки псування горіхів включають гіркий смак, змінену текстуру та появу плям або зеленуватих відтінків.
Горіхи – дуже цінний і поживний продукт, але через вміст жирів вони чутливі до умов зберігання. Якщо неправильно зберігати, вони можуть стати кислими, прогірклими або покритися пліснявою.
Як уникнути псування горіхів – розповіли у блозі Martha Stewart, передає 24 Канал.
Як правильно зберігати горіхи?
- Зберігайте горіхи у герметичних контейнерах, щоб мінімізувати контакт з повітрям.
- Уникайте вологи, тепла та світла – ці чинники стимулюють розвиток плісняви й псування.
- Тримайте горіхи подалі від продуктів із сильним запахом (наприклад, цибулі або часнику), бо горіхи легко вбирають чужі аромати.
Експерти California Walnuts підкреслюють, що повітря, світло та тепло – це основні "вороги" горіхів. Адже вони пришвидшують процес окислення жирів. Таким чином, гарною ідеєю було б зберігання горіхів у холодильнику чи морозилці.
- У холодильнику термін зберігання горіхів може сягати 4 – 6 місяців.
- У морозилці – до року і більше, за умови герметичного упакування.
Як та де зберігати горіхи / Фото Unsplash
Як розпізнати псування?
- Смак або запах гіркнуть або нагадують "масло чи фарбу".
- Текстура зм'якшується – втрачається хрускіт.
- З'являються плями чи зеленуваті відтінки.
Як швидко почистити волоські горіхи?
Раніше ми писали, що існують лайфхаки, які допоможуть швидко очистити волоські горіхи. Це можна зробити за допомогою гарячої води, яка розм'якшує шкаралупу.
Інші методи включають заморожування, запікання в духовці та використання різних інструментів для розколювання.