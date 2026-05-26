Дуже небезпечно: від якого популярного типу жалюзі треба негайно відмовитися

Оновити інтер'єр кімнати можна навіть без великих витрат – достатньо змінити оформлення вікон. Сьогодні є безліч варіантів: штори, ролети, жалюзі чи віконниці. Але дизайнери радять відмовитися від одного застарілого рішення – жалюзі зі шнурками. І справа тут не в моді, а насамперед у безпеці.

На перший погляд шнури на жалюзі здаються нешкідливими, однак для дітей і домашніх тварин вони можуть бути небезпечними. Саме такі шнури щороку стають причиною трагічних випадків. Про це пише House Digest.

Дивіться також Ніколи не вішайте телевізор тут: дизайнери назвали 8 головних помилок

Чому треба відмовитися від жалюзі зі шнурками, і чим їх замінити?

Жалюзі зі шнурками існують понад 250 років – їх запатентували ще у 1769 році. Особливо популярними вони стали наприкінці XIX та у XX столітті, адже дозволяли легко регулювати світло та забезпечували приватність. Однак останніми роками через ризик травм і удушення такі моделі поступово зникають з ринку.

Як попереджає Комісія США з безпеки споживчих товарів, маленькі діти можуть заплутатися у шнурах та задушитися буквально за лічені секунди. За статистикою, у США щороку через це гинуть у середньому 9 дітей до 5 років.

У 2018 – 2019 роках виробники запровадили нові стандарти безпеки, але шнуркові жалюзі все ще продаються у магазинах. Саме тому експерти радять власникам будинків і квартир самостійно обирати безпечніші альтернативи.

Найбезпечнішим рішенням вважаються безшнурові жалюзі та ролети. Вони мають сучасний вигляд, прості у використанні та не містять небезпечних звисаючих елементів. Такі моделі відкриваються завдяки прихованому механізму або пульту дистанційного керування. Крім того, вони доступні у різних кольорах і матеріалах – від тканини до бамбука.

Щоправда, безшнурові системи можуть коштувати дорожче та інколи потребують індивідуального монтажу. Якщо ж цей варіант не підходить, можна обрати звичайні штори, безпечні жалюзі без шнурів або декоративні плівки для вікон.

Жалюзі зі шнурками є небезпечними / Фото Pinterest

У Європі дедалі частіше штори вішають не на вікна, а на стіни

У 2026 році штори знову стали трендом, але тепер їх вішають не лише на вікна, а й на стіни. Такий декор додає кімнаті затишку, глибини та робить інтер'єр цікавішим без ремонту.

Дизайнери використовують тканини як декоративний елемент: вони пом'якшують простір, створюють ефект тепла та навіть частково поглинають шум.

Особливо популярний цей тренд у сучасних мінімалістичних інтер'єрах.

Для такого оформлення радять обирати тканини, які гармоніюють із кольорами кімнати, або навпаки – робити їх яскравим акцентом. Принти теж підходять, але краще не перевантажувати простір великою кількістю візерунків.