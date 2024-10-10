Мобілізація в Україні: хто має право виїзду за кордон

Військовозобов'язані не мають права покидати кордони Україні через повномасштабну війну та загальну мобілізацію. Проте новий закон про мобілізацію вніс зміни у правила перетину кордону для чоловіків.

Про це йдеться у Законі про мобілізацію. Для виїзду за кордон треба мати документ, що підтверджує це право.

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Військовозобов'язані не можуть виїжджати з України

Працівники Державної прикордонної служби України тепер перевіряють військово-облікові документи у всіх осіб, які мають право на виїзд відповідно до пунктів 2 – 6 Правил перетину державного кордону України.

Отже, при плануванні виїзду з України тепер більшості категорій чоловіків необхідно заздалегідь звернутися до ТЦК та СП, щоб уточнити свої дані і внести інформацію про надану відстрочку у військово-облікові документи.

Для кого з громадян наявність військово-облікових документів при перетині кордону є обовʼязковою і які є виключення, читайте за посиланням.

Важливо! Згідно з новим законом, на військово-обліковому документі має бути VIN-код. Саме його необхідно пред’явити на вимогу представників ТЦК, поліцейських та прикордонників.

Військовозобов'язані, які мають право виїжджати за кордон, повинні звернутися до ТЦК для отримання військово-облікового документа з VIN-кодом. Прикордонники зчитують цей код спеціальними пристроями, що дає їм доступ до електронної особової справи військовозобов'язаного. VIN-код також може бути вклеєний у військовий квиток старого зразка, що не суперечить законодавству.

Хто з чоловіків призовного віку має право на виїзд за кордон

Виїжджати за межі України дозволено чоловікам, які не підлягають призову або мають право на відстрочку. Звісно, якщо вони можуть довести це відповідними документами.

Передусім, право на виїзд за кордон мають чоловіки старше 60 років, оскільки в Україні військовозобов'язаними вважаються особи віком від 18 до 60 років. Однак у найближчий час планується знизити максимальний призовний вік до 50 років.

Існують також інші категорії чоловіків, які мають право на відстрочку та виїзд за кордон під час дії воєнного стану.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні

Це може дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри, якщо такі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Перелік документів для виїзду для чоловіків, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні:

Документи, які підтверджують родинні зв’язки;

Задокументований факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів;

Довідка про відстрочку від призову на військову службу (відповідна відмітка у військово-облікових документах), яка видається ТЦК або СП.

Чоловіки, виключені з військового обліку

Чоловікам цієї категорії, крім стандартного пакета документів, довідки з ТЦК та військово-облікового документа, необхідно мати довідку про інвалідність або висновок медичної комісії про непридатність до військової служби. Водночас чоловіки з обмеженою придатністю до служби не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

Чоловіки з інвалідністю I, II, III групи

Інвалідність чоловіків є підставою для виключення з військового обліку та дає право на виїзд за кордон за наявності необхідних документів.

Перелік документів для виїзду за кордон чоловіків з інвалідністю:

Довідка форми №157-1/о;

Посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю/пенсійне посвідчення/документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Зверніть увагу! Документ про інвалідність має бути отриманим саме в Україні. Якщо група інвалідності була призначина за кордоном – чоловік не зможе виїхати з України.

Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю I або II групи

Дана категорія чоловіків має право на виїзд за кордон у якості супроводжуючої особи при виїзді за кордон з людиною з інвалідністю. Якщо такий чоловік намагатиметься перетнути кордон самостійно навіть за наявності усіх необхідних документів, то у виїзді буде відмовлено. Ці правила також стосуються тих, хто виїжджає з України з метою догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Перелік документів для виїзду за кордон для чоловіків, які доглядають за особою з інвалідністю:

Висновок МСЕК або лікарсько-консультативною комісії про надання групи інвалідності особі, яку супроводжує;

Посвідчення особи з інвалідністю/пенсійного посвідчення у особи, яку супроводжують;

Документи, які підтверджують родинні зв'язки між чоловіком та особою, яку він супроводжує;

Докази отримання чоловіком соціальної компенсації від держави за догляд, якщо така призначена за законом ;

Військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом та відміткою про відстрочку за відповідною статтею;

Довідка про відстрочку (дійсна лише за наявності ВОД).

Багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей

Чоловік, який має трьох або більше дітей, може виїжджати за кордон без них за умови наявності відповідних документів або їх нотаріально засвідчених копій. Якщо чоловік не проживає з дітьми, він зобов’язаний надати докази їхнього матеріального забезпечення: рішення суду про сплату аліментів та довідку від виконавчої служби, яка підтверджує факт сплати.

Заборгованість зі сплати аліментів на понад три місяці позбавляє прав на відстрочку й перетин кордону.

Враховуючи, що всі чоловіки повинні були поновити персональні дані у ТЦК та СП, тому даній категорії громадян також необхідно пройти ВЛК і отримати відповідну позначку у свій документ.

Перелік документів для виїзду за кордон багатодітних чоловіків:

Свідоцтва про народження всіх дітей;

Свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;

Рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Чоловіки, які самостійно виховують дітей

Чоловіки, що виховують самостійно дітей, мають право на перетин кордону у супроводі такої дитини та без неї, якщо для цього є необхідні документи.

Перелік документів для виїзду за кордон чоловіків, які виховують дітей самостійно:

Свідоцтво про народження дитини;

Свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері зниклою безвісти або оголошення матері померлою.

Чоловіки, які супроводжують хворих дітей

Такі чоловіки можуть супроводжувати дітей з інвалідністю, а також дітей без інвалідності, але з важкими захворюваннями, такими як перинатальні ураження нервової системи, онкологічні хвороби, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), або захворювання нирок IV ступеня.

Крім того, вони можуть супроводжувати дитину, яка зазнала тяжкої травми чи потребує трансплантації органа, за наявності відповідного документа, виданого лікарсько-консультативною комісією відповідно до вимог МОЗ.

Документи для перетину кордону чоловіками, які супроводжують хворих дітей:

Довідки про отримання державної допомоги на дитину, яка хвора на тяжкі захворювання;

Документ, виданий лікарсько-консультативною комісією з діагнозом дитини;

Документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною (свідоцтво про народження);

Якщо дитину супроводжує опікун, піклувальник, прийомні батьки, батьки-вихователі, потрібні документи, які підтверджують повноваження особи, що супроводжує дитину;

Військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом;

Військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання

Якщо військовослужбовець їде на військові навчання – про пакет необхідних для цього документів інформує військова частина, яка відправляє його за кордон.

Перелік документів для виїзду за кордон військових, які їдуть на лікування/реабілітацію/навчання:

Направлення на лікування за кордон;

Лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає його на лікування;

Військовий квиток.

Чоловіки-водії, які виїжджають за системою “Шлях”

Водії, які здійснюють міжнародні перевезення або доставку гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон за системою "Шлях". Співробітники Держприкордонслужби здійснюють перевірку чоловіків 18 – 60 років через цей державний сервіс.

Проте, з 17 липня 2024 року для цієї категорії чоловіків також обов'язковою є наявність військово-облікового документу. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі.

Увага! У разі відсутності військово-облікового документа у водія, прикордонники відмовляють у перетині державного кордону на виїзд з України навіть за наявності всіх інших документів.

Також підставою для відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи у розшук Національною поліцією.

Перелік документів для виїзду за системою “Шлях”:

Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів компанії, в якій працює водій;

Військово-обліковий документ актуального зразку;

Права відповідної категорії та зразка.

Інформація про організацію, яка відправяє водія у відрядження, має бути обов’язково внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки на підставі заявки перевізника.

Чоловіки-волонтери

Для чоловіків, що займаються волонтерською діяльністю, також передбачено виїзд за кордон за програмою “Шлях”. Водночас волонтери також можуть подати документи про перевезення вантажів для ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги.

Перелік документів для виїзду за кордон волонтерів:

Відомості про внесення волонтера до системи “Шлях”;

Військово-обліковий документ актуального зразку;

Права відповідної категорії та зразку (якщо волонтер керує транспортним засобом).

Чоловіки-залізничники та моряки

Для перетину кордону чоловік з цієї категорії має працювати на міжнародних рейсах та надати разом зі стандартним пакетом документів: трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Чоловіки-спортсмени та тренери

Дана категорія чоловіків має право на перетин кордону тільки за рішенням Мінмолодьспорту про включення до складу учасників спортивного заходу чи змагання. Чи за листом міністра про участь цих осіб у змаганнях.

Чоловіки-робітники сфери культури

Чоловіки, які працють у сфері культури, мають право на виїзд за кордон тільки після отримання відповідного дозволу від Мінкульту та офіційного запиту на виїзд, а також запрошення від організатора заходу.