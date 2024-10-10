Юристи адвокатського бюро Бачинських пояснили, чи мають громадяни право відмовитись від вручення повістки.

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Вручення повістки

Повістка означає виклик військовозобов'язаного до військкомату і передбачає виконання правил військового обліку, найчастіше задя того, аби стати на військовий облік, оновити облікові дані, пройти ВЛК та визначити рівень придатності до служби.

"У випадку відсутності військово-облікових документів взагалі, або у них вказані застарілі дані, є підстави для вручення військовозобов'язаному повістки на оновлення військово-облікових даних", – зазначили юристи.

Водночас, якщо ви переконані, що виконали правила військового обліку, недавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих код для перевірки відповідної інформації в єдиному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації, то підстав для вручення вам повістки немає.

Юристи радять пояснити представникам ТЦК та СП, що з моменту останнього візиту до ТЦК та СП облікові дані у вас не змінилися та у вас є діюча відстрочка.

Відмовитись від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків може категорія осіб, яка була виключена з військового обліку. Оскільки такі особи від моменту виключення з обліку не мають жодного юридичного та правового зв’язку з ТЦК,

– додають фахівці.

Також відмовитися від повістки можна якщо:

в документі вказані неправильні дані одержувача;

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Важливо! Якщо ж військово-облікові дані не оновлені, то підстав для відмови від отримання повістки немає.

Ба більше, відмова від повістки за таких обставин трактується як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. І цей факт однозначно фіксується представниками ТЦК та СП.

В акті про відмову від повістки військовозобов'язаний може зазначити причини відмови. Якщо ж військовозобов’язаний відмовляється також підписувати акт та не бажає зазначати у ньому будь-що, то такий акт підписується свідками відмови від отримання повістки.

Саме акт про відмову від повістки є підтвердженням такої відмови та підставою для того, щоб настала відповідальність за відмову від повістки.