Що таке ІДІЛ та як вона може бути причетна до теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї

У Підмосков'ї 22 березня стався теракт, внаслідок якого загинули десятки людей. Відповідальність за скоєне взяла на себе терористична організація "Ісламська держава", або ІДІЛ. Хоча у мережі називають таку заяву фейковою, однак ЗМІ, посилаючись на офіційних осіб США, заявляють про причетність ІДІЛ.

Ця організація причетна до терактів у всьому світі, а на їхньому рахунку – тисячі невинних жертв. Що являє собою "Ісламська держава" та чи причетна до розстрілу людей в ТЦ у Підмосков'ї – розповідає 24 Канал.

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Чи могли терористи ІДІЛ влаштувати стрілянину в ТЦ "Крокус Сіті Хол"

У Підмосков'ї в ТЦ "Крокус Сіті Хол" 22 березня 2024 року невідомі влаштували стрілянину та пожежу. Це сталося перед концертом російського гурту "Пікнік", коли у будівлі були тисячі людей – за неофіційною інформацією, квитки на виступ придбали 6 200 осіб.

Нападники почали стріляти впритул у відвідувачів, а також кидати коктейлі Молотова, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Від рук терористів загинули десятки росіян (за останніми даними кількість жертв вже перевищила 100 осіб) та ще понад 100 – зазнали поранень.

Росії терміново необхідно було знайти винних, однак нападники самі зробили заяву. Так, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за стрілянину в ТЦ "Крокус Сіті Хол". Спершу у ЗМІ наголосили, що це може бути фейком, адже організація неодноразово приписувала собі трагедії, до яких не була причетна, однак у США нібито підтвердили, що мають розвіддані про те, що стрілянину у Підмосков'ї влаштували саме терористи ІДІЛ.

Так, The New York Times і CBS, посилаючись на власні джерела, заявили, що розвідка США отримала інформацію про підготовку ІДІЛ до терактів у Москві. Коли дані були підтверджені, то офіційні особи під час приватної розмови попередили Кремль про загрозу. Однак у Москві не відреагували на це. Як пишуть росЗМІ, посилаючись на власні джерела, США нібито не надали вагомих та конкретних доказів, а вся надана інформація була загальною.

На початку цього місяця (березень 2024 – 24 Канал) уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві – потенційно спрямовану на великі скупчення, включаючи концерти. Це стало причиною того, що Державний департамент опублікував публічний заклик для американців у Росії. Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою відповідно до давньої політики "обов'язку попереджати",

– заявив речник Ради національної безпеки Адрієн Вотсон.

Коли у Росії не відреагували на попередження, то посольство США у Москві опублікувало офіційну заяву, що у найближчі 48 годин може статися теракт.

Якщо теракт у Підмосков'ї дійсно скоїли терористи ІДІЛ, то пояснень може бути декілька. Зокрема, аналітик з питань боротьби з тероризмом у Soufan Group Колін Кларк припускає, що у такий спосіб "Ісламська держава" могла помститися Росії за її втручання та розв'язані війни в Афганістані, Чечні та Сирії.

Останні два роки ІДІЛ була зациклена на Росії. Часто критикуючи президента Владіміра Путіна у своїй пропаганді, ІДІЛ звинувачує Кремль у тому, що на його руках є мусульманська кров. Мовиться про війни, які розв'язала Москва в Афганістані, Чечні та Сирії,

– наголосив аналітик.

Хто такі ІДІЛ

Виникнення "Ісламської держави" (Ісламська держава Іраку та Леванту, ІДІЛ – така назва була до 2014 року) сягає до 1990-х років. У 1979 році Росія, а точніше СРСР, розв'язала війну в Афганістані. Мусульманські народи були шоковані цією агресією, тому близько 20 тисяч осіб почали давати відсіч російським солдатам. Саме тоді молоді радикали на чолі з Осамою бен Ладеном почали формувати "Аль-Каїду", яка переросла в терористичну організацію.

У 1988 році СРСР вийшов з Афганістану, залишивши власних маріонеток, тому війна тривала. Саме тоді до колишніх радикалів, які вже стали терористами, приєднався Ахмад Фадиль Наззал аль-Халейла, який створив організацію "Єдинобожність та джихад". Терористи з цієї організації згодом і переформувалися в "Ісламську державу".

До 2003 року радикальні погляди лише формувалися, однак у березні все змінилося – саме тоді США ввели війська в Ірак і почалася довга війна, яка тривала до 2011 року. У 2004 році ще нікому невідома ІДІЛ отримала доступ до ресурсів "Аль-Каїди" і почала атакувати шиїтське населення. Вони влаштовували теракти у мечетях, вбивали мирних мусульман, що загострило відносини між терористичними організаціями.

У 2006 році "Ісламська держава" оголосила про своє створення. Терористи ІДІЛ ставали все більш жорстоким – вони на відео відсікали голови іновірцям, влаштовували теракти у мечетях та синагогах.

У 2014 "Ісламська держава" оголосила себе всесвітнім халіфатом. Терористи вимагають відданості від усіх набожних мусульман. Окрім того, ІДІЛ має на меті розширити свій вплив на всю земну кулю.

У 2015 році ІДІЛ переходить до відкритого міжнародного тероризму. Так, у жовтні 2015 року вони збили російський літак в Єгипті (тоді загинуло 217 пасажирів та 7 членів екіпажу), того ж року у Парижі вони влаштували серію терактів, під час яких загинули 130 осіб. До сьогодні ІДІЛ продовжує скоювати терористичні акти.

Яка ідеологія "Ісламської держави"

Загалом, ідеологія ІДІЛ базується на ваххабізмі – релігійно-політичному русі в ісламі, який закликає до повернення до "первинного" ісламу. Така релігія є державною у Саудівській Аравії.

Терористи також вимагають беззаперечного дотримання шаріату – середньовічного зводу законів та настанов повсякденного життя. Згідно з ними, чоловіки мають носити бороду, а жінки – чадру (традиційне полотнище з голови до ніг, яке має лише щілину для очей). Також заборонені алкоголь і тютюн, а будь-яке порушення карається дуже жорстоко – від ударів батогом до смертної кари.

Ідеологія ІДІЛ забороняє будь-яке інакомислення. Терористи вважають, що усі люди, які мають інші вірування чи переконання (християни, мусульмани, єзиди, юдеї тощо), можуть отримати право на життя лише милістю. Загалом, ІДІЛ не визнає нічого, окрім того, що диктує Коран.

Звідки в ІДІЛ фінанси на організацію терактів

Офіційно жодна країна світу не фінансує "Ісламську державу". Терористи отримують мільйони доларів різними шляхами. Ще у 2015 році у США заявляли, що ІДІЛ продає на чорному ринку нафту, розграбовує банківські активи, збирає побори з мусульманських народів. Також терористи отримують кошти, викрадаючи людей, яких потім повертають за величезні викупи.

Відомо, що терористи ІДІЛ також продають викрадені твори мистецтва та різні археологічні пам'ятки.

У світі також існує думка, що "Ісламська держава" може отримувати так звані "пожертвування" від організацій у різних країнах. Втім, такі чутки не мають жодних офіційних підтверджень.