Російський генерал Ігор Кирилов, який підірвався через електросамокат у Москві, був причетний до воєнних злочинів проти України. Він більше ніж 4,5 тисячі разів наказував застосувати хімзброю проти України

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави СБУ Василя Малюка в інтерв'ю для "Ми-Україна".

До теми СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу ворога, – Малюк

Які воєнні злочини вчиняв генерал Ігор Кирилов?

Василь Малюк зазначив, що не буде офіційно визнавати причетність СБУ до раптових смертей російських воєнних злочинців за кордоном, але може висловити свою думку щодо цього.

Зокрема, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який підірвався через електросамокат у Москві у грудні 2024 року, був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії, або так званим "хімічним генералом".

На той момент, я маю на увазі на момент того, як він "пішов до Кобзона", він більше ніж 4,5 тисячі разів дав команду використати хімічну зброю локального радіуса дію по наших військових на лінії бойового зіткнення. Він неодноразово давав команди вбивати наших військових,

– пояснив глава СБУ.

Український генерал нагадав, що Кирило був саме тією людиною, яка розповідала про якісь міфологічні "бойові комарі", які переносять якісь засоби ураження тощо.

"Тому 800 грамів вибухової суміші в самокаті зробили свою справу, і його зрізали як бритвочкою, і ми йому подякували", – зазначив Малюк.

Що відомо про ліквідацію Ігоря Кирилова?