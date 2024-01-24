Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію
У Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76. Ця подія стала надзвичайно резонансною.
Свій останній політ 24 січня 2024 року здійснив Іл-76. Усе, що відомо про цю подію у хронологічному порядку – читайте на 24 Каналі.
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Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він додав, що наразі встановлюються всі деталі падіння Іл-76. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прокоментував заяву російського міноборони. Дмитро Лубінець закликав не вестись на провокації. Він пояснив, що ворог підступний й ми знаємо, які жахливі методи Росія може застосовувати, щоб дестабілізувати наше суспільство. Координаційний штаб оприлюднив заяву з приводу оприлюдненої у ворожих пропагандистських ресурсах інформації. Там повідомили, що вони та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Вони закликали ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації до оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами. Ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства, – мовиться в заяві. Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в Генштабі стверджує, що літак ІЛ-76 перевозив ракети для ЗРК С-300. Повідомляють, що його збили відразу після зльоту. Інших деталей наразі не розкривають. Начальник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник розповів для NV, що наразі відомство не може підтвердити, що російський військовий літак Іл-76 уразили українські Сили оборони. За його словами, інформація про інцидент з російським Іл-76 з'ясовується. УП посилаючись на джерела в Генштабі повідомила, що до падіння літака можуть бути причетні ЗСУ. Зауважимо, що згодом "Українська правда" виправила текст: прибрали згадку про причетність ЗСУ. Наразі на сайті зазначено, що їх джерела у ЗСУ підтвердили лише факт падіння літака. У російському міноборони написали, що Іл-76 впав близько 11:00 у Бєлгородській області. Правда, версія окупантів відрізняється від озвученої джерелами у Генштабі. У міноборони країни-агресорки написали, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну. У мережу майже одразу ж потрапили кадри падіння. Літак у якийсь момент просто зникає за горизонтом, але натомість підіймається стовп диму та вогню. Майже одразу після першого повідомлення медіа Росії почали писати, що на борту перебувало 63 людини. Інші російські ЗМІ писали про 75 людей. Одразу ж писали, що серед них ніхто не вижив. У російських телеграм-каналах почали ширитись повідомлення про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області.
У ГУР підтвердили, що мав бути обмін полоненими
Реакція українського омбудсмена
Спростування від Координаційного штабу
Літак міг переносити С-300
Російський Іл-76 збили на зльоті, – ЗМІ
Офіційний коментар ЗСУ
ЗМІ писали, що збиття Іл-76 – робота ЗСУ
У Міноборони Росії підтвердили падіння військового Іл-76
У мережу потрапило відео
На борту були люди
У Росії впав Іл-76
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він додав, що наразі встановлюються всі деталі падіння Іл-76.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини прокоментував заяву російського міноборони. Дмитро Лубінець закликав не вестись на провокації.
Він пояснив, що ворог підступний й ми знаємо, які жахливі методи Росія може застосовувати, щоб дестабілізувати наше суспільство.
Координаційний штаб оприлюднив заяву з приводу оприлюдненої у ворожих пропагандистських ресурсах інформації.
Там повідомили, що вони та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Вони закликали ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації до оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами.
Ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства, – мовиться в заяві.
Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в Генштабі стверджує, що літак ІЛ-76 перевозив ракети для ЗРК С-300.
Повідомляють, що його збили відразу після зльоту. Інших деталей наразі не розкривають.
Начальник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник розповів для NV, що наразі відомство не може підтвердити, що російський військовий літак Іл-76 уразили українські Сили оборони.
За його словами, інформація про інцидент з російським Іл-76 з'ясовується.
УП посилаючись на джерела в Генштабі повідомила, що до падіння літака можуть бути причетні ЗСУ.
Зауважимо, що згодом "Українська правда" виправила текст: прибрали згадку про причетність ЗСУ. Наразі на сайті зазначено, що їх джерела у ЗСУ підтвердили лише факт падіння літака.
У російському міноборони написали, що Іл-76 впав близько 11:00 у Бєлгородській області. Правда, версія окупантів відрізняється від озвученої джерелами у Генштабі.
У міноборони країни-агресорки написали, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну.Зауважте! Ймовірно, це російське ІПСО, яке ворог використовує, щоб заспокоїти своє населення через втрату літака.
У мережу майже одразу ж потрапили кадри падіння. Літак у якийсь момент просто зникає за горизонтом, але натомість підіймається стовп диму та вогню.
Майже одразу після першого повідомлення медіа Росії почали писати, що на борту перебувало 63 людини.
Інші російські ЗМІ писали про 75 людей. Одразу ж писали, що серед них ніхто не вижив.
У російських телеграм-каналах почали ширитись повідомлення про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області.