Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію

У Бєлгородській області Росії впав літак Іл-76. Ця подія стала надзвичайно резонансною.

Свій останній політ 24 січня 2024 року здійснив Іл-76. Усе, що відомо про цю подію у хронологічному порядку – читайте на 24 Каналі.

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