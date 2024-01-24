Падение Ил-76 в Белгородской области: все, что известно о происшествии

В Белгородской области России упал самолет Ил-76. Это событие стало чрезвычайно резонансным.

Свой последний полет 24 января 2024 года совершил Ил-76. Все, что известно об этом событии в хронологическом порядке – читайте на 24 Канале.

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