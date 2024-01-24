Падение Ил-76 в Белгородской области: все, что известно о происшествии

24 января 2024, 20:20
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В Белгородской области России упал самолет Ил-76. Это событие стало чрезвычайно резонансным.

Свой последний полет 24 января 2024 года совершил Ил-76. Все, что известно об этом событии в хронологическом порядке – читайте на 24 Канале.

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23:00, 24 января

Зеленский впервые прокомментировал падение Ил-76

Во время вечернего обращения Зеленский заявил, что руководство страны и спецслужбы работают над установлением обстоятельств падения Ил-76 под Белгородом, в частности, находились ли на его борту украинские военнопленные.

Президент подчеркнул, что именно ГУР занимается установлением судьбы пленных, которым должны были обменять 24 января, однако этого не произошло.

22:13, 24 января

Россия призвала провести Совбез ООН по крушению Ил-76

Россия 24 января пригласила провести срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

Председательствующая в ООН Франция отказалась его провести немедленно. Она предложила перенести его на пятницу, заявили в стране – агрессорцы.

22:11, 24 января

Зеленский отложил поздравление с днем рождения до выяснения обстоятельств падения Ил-76

Президент Владимир Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области отменил региональную поездку в центральные области и запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения.

Об этом сообщили источники в Офисе президента и областных военных администрациях.

Напомним, что завтра, 25 января, Зеленскому исполняется 46 лет.

21:50, 24 января

В США отреагировали на авиакатастрофу с Ил-76

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на падение Ил-76 в Белгородской области. Он подчеркнул, что у США пока нет данных о том, были ли на борту украинские военнопленные.

Американская сторона по состоянию на данный момент не располагает информацией, которая могла бы подтвердить, что в упавшем в Белгородской области российском военнотранспортном самолете Ил-76 находились украинские военнопленные. Мы видели сообщения (русской стороны – 24 Канал), но не можем подтвердить их,
– заявил Кирби.

20:20, 24 января

Стали известны имена членов экипажа Ил-76

Расследователи "Схем" установили имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего в Белгородской области Ил-76. Гибель по меньшей мере трех из них уже подтвердили родственники.

Так, удалось подтвердить, что на борту Ил-76 были:

  • 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин. Его гибель подтвердила супруга Марика Беззубкина. Она сказала, что об этом ей сообщили в российском минобороны. По ее словам, последний раз общалась с мужем ориентировочно в 7:30 24 января (по российскому времени). Она сказала, что он в это время должен был вылетать из Москвы;
  • штурман корабля Алексей Высокин. Его гибель подтвердила двоюродная сестра;
  • 38-летний бортинженер Андрей Пилуев. Данные подтвердила супруга.
19:08, 24 января

Перед падением самолета в Белгородской области работала ПВО

За час до того, как разбился Ил-76, в Белгородской области работала ПВО. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, возле села Ближнее ПВО сбила беспилотник, так что, вероятно, оккупанты могли сбить и свой самолет.

18:28, 24 января

Экс-пленный объяснил, что не так с заявлениями оккупантов об Ил-76

Российская сторона заявила, что на борту якобы было 65 украинских военных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, то есть охранников. Максим Колесников, также находившийся в российском плену и освобожденный в феврале 2023 года, заявил, что эти заявления россиян бред.

Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопровождающих. Это полный бред. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было примерно 20 (человек – 24 Канал) из их военной полиции,
– подчеркнул Колесников.

17:50, 24 января

Официальный комментарий ГУР МО касательно падения самолета

В ГУР МО заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными. Впрочем, он так и не произошел. По утверждению российской стороны, этого не произошло в результате сбивания самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных.

В настоящее время Украина не владеет достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто находился на борту самолета и в каком количестве,
– заявили в ГУР.

В то же время в разведке отметили, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена – российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности. В разведке подчеркнули, что безопасность украинских защитников должна обеспечить Россия.

В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось ранее. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных,
– добавили в разведке.

Кроме того, в ГУР отметили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

"Исходя из этого, речь может идти о спланированных и умышленных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", – подытожили в ГУР.

17:04, 24 января

Генштаб ВСУ сделал заявление на фоне падения Ил-76

В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев. Там добавили, что только за последнюю неделю враг выпустил по Харьковщине 26 ракет С-300 и 3 "Искандер-М". В результате этих атак погибли 16 человек, среди которых – ребенок.

В целях уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военнотранспортной авиации.
Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военнотранспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода.
С учетом этого Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении,
– говорится в сообщении.

16:49, 24 января

Российские пропагандисты опубликовали в сети "список с украинскими военнопленными, находившимися на борту Ил-76". Его подлинность вызывает большие сомнения, ведь на нем нет никаких подписей и штампов, указывающих, что это официальный документ.

Кроме того, в списке заметили Максима Коноваленко, вернувшегося в Украину 3 января 2024 во время масштабного обмена пленными.

16:15, 24 января

Ил-76 летел от границы с Украиной

Эксперты и OSINT-аналитики сообщили, что упавший в Белгородской области самолет Ил-76 с бортовым номером RA-78830 летел от границы с Украиной.

Самолет фиксировали в воздушном пространстве других стран, а затем исчез в пределах Белгородщины. Вероятно, Ил-76 мог перевозить оружие с Востока.

До этого он был замечен над Арменией 23 января 2024 года и летел в сторону Ирана, где исчез. Он не летел из Египта (24 января), он летел через Египет (пролетал над ним), до этого через Саудовскую Аравию, до этого через Красное море и Иран. Исчез с радаров он возле Сирии, а потом полетел в Белгород,
– заявили аналитики.

15:04, 24 января

Комментарии будут чуть позже, – ОП

В Офисе Президента заявили, что устанавливаются все детали падения военнотранспортного самолета Ил-76. Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, все комментарии будут позже.

Комментарии будут чуть позже. Потребуется время, чтобы уточнить все данные,
– коротко ответил Подоляк.

14:25, 24 января

В ГУР подтвердили, что должен быть обмен пленными

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76.

13:22, 24 января

Реакция украинского омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека прокомментировал заявление российского минобороны. Дмитрий Лубинец призвал не вестись на провокации.

Он объяснил, что враг коварен и мы знаем, какие ужасающие методы Россия может применять, чтобы дестабилизировать наше общество.

12:59, 24 января

Опровержение от Координационного штаба

Координационный штаб обнародовал заявление по поводу обнародованной во враждебных пропагандистских ресурсах информации.

Там сообщили, что они и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами.

Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества, – говорится в заявлении.

12:15, 24 января

Самолет мог переносить С-300

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе утверждает, что самолет ИЛ-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.

11:44, 24 января

Российский Ил-76 сбили на взлете, – СМИ

Сообщается, что его сбили сразу после взлета. Остальные детали пока не раскрывают.

11:27, 24 января

Официальный комментарий ВСУ

Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник рассказал для NV, что в настоящее время ведомство не может подтвердить, что российский военный самолет Ил-76 поразили украинские Силы обороны.

По его словам, информация об инциденте с российским Ил-76 выясняется.

11:25, 24 января

СМИ писали, что ущерб Ил-76 – работа ВСУ

УП ссылаясь на источники в Генштабе сообщила, что к падению самолета могут быть причастны ВСУ.

Отметим, что впоследствии Украинская правда исправила текст: убрали упоминание о причастности ВСУ. В настоящее время на сайте отмечено, что их источники в ВСУ подтвердили лишь факт падения самолета.

11:18, 24 января

В Минобороны России подтвердили падение военного Ил-76

В российском минобороны написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Правда, версия окупантов отличается от озвученной источниками в Генштабе.

В минобороны страны-агрессорки написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена.

Заметьте! Вероятно, это российское ИПСО, которое враг использует, чтобы успокоить свое население из-за потери самолета.
11:11, 24 января

В сеть попало видео

В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня.

 

10:57, 24 января

На борту были люди

Почти сразу после первого сообщения медиа России начали писать, что на борту находились 63 человека.

Другие российские СМИ писали о 75 людях. Сразу писали, что среди них никто не выжил.

10:50, 24 января

В России упал Ил-76

В российских телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о падении самолета Ил-76 в Белгородской области.

Автор: Анжеліка Байбак, Вікторія Кульженко