Падение Ил-76 в Белгородской области: все, что известно о происшествии
В Белгородской области России упал самолет Ил-76. Это событие стало чрезвычайно резонансным.
Свой последний полет 24 января 2024 года совершил Ил-76. Все, что известно об этом событии в хронологическом порядке – читайте на 24 Канале.
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Во время вечернего обращения Зеленский заявил, что руководство страны и спецслужбы работают над установлением обстоятельств падения Ил-76 под Белгородом, в частности, находились ли на его борту украинские военнопленные. Президент подчеркнул, что именно ГУР занимается установлением судьбы пленных, которым должны были обменять 24 января, однако этого не произошло. Россия 24 января пригласила провести срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Председательствующая в ООН Франция отказалась его провести немедленно. Она предложила перенести его на пятницу, заявили в стране – агрессорцы. Президент Владимир Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области отменил региональную поездку в центральные области и запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения. Об этом сообщили источники в Офисе президента и областных военных администрациях. Напомним, что завтра, 25 января, Зеленскому исполняется 46 лет. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на падение Ил-76 в Белгородской области. Он подчеркнул, что у США пока нет данных о том, были ли на борту украинские военнопленные. Американская сторона по состоянию на данный момент не располагает информацией, которая могла бы подтвердить, что в упавшем в Белгородской области российском военнотранспортном самолете Ил-76 находились украинские военнопленные. Мы видели сообщения (русской стороны – 24 Канал), но не можем подтвердить их, Расследователи "Схем" установили имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего в Белгородской области Ил-76. Гибель по меньшей мере трех из них уже подтвердили родственники. Так, удалось подтвердить, что на борту Ил-76 были: За час до того, как разбился Ил-76, в Белгородской области работала ПВО. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, возле села Ближнее ПВО сбила беспилотник, так что, вероятно, оккупанты могли сбить и свой самолет. Российская сторона заявила, что на борту якобы было 65 украинских военных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, то есть охранников. Максим Колесников, также находившийся в российском плену и освобожденный в феврале 2023 года, заявил, что эти заявления россиян бред. Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопровождающих. Это полный бред. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было примерно 20 (человек – 24 Канал) из их военной полиции, В ГУР МО заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными. Впрочем, он так и не произошел. По утверждению российской стороны, этого не произошло в результате сбивания самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. В настоящее время Украина не владеет достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто находился на борту самолета и в каком количестве, В то же время в разведке отметили, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена – российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности. В разведке подчеркнули, что безопасность украинских защитников должна обеспечить Россия. В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось ранее. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных, Кроме того, в ГУР отметили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. "Исходя из этого, речь может идти о спланированных и умышленных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", – подытожили в ГУР. В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев. Там добавили, что только за последнюю неделю враг выпустил по Харьковщине 26 ракет С-300 и 3 "Искандер-М". В результате этих атак погибли 16 человек, среди которых – ребенок. В целях уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военнотранспортной авиации. Российские пропагандисты опубликовали в сети "список с украинскими военнопленными, находившимися на борту Ил-76". Его подлинность вызывает большие сомнения, ведь на нем нет никаких подписей и штампов, указывающих, что это официальный документ. Кроме того, в списке заметили Максима Коноваленко, вернувшегося в Украину 3 января 2024 во время масштабного обмена пленными. Эксперты и OSINT-аналитики сообщили, что упавший в Белгородской области самолет Ил-76 с бортовым номером RA-78830 летел от границы с Украиной. Самолет фиксировали в воздушном пространстве других стран, а затем исчез в пределах Белгородщины. Вероятно, Ил-76 мог перевозить оружие с Востока. До этого он был замечен над Арменией 23 января 2024 года и летел в сторону Ирана, где исчез. Он не летел из Египта (24 января), он летел через Египет (пролетал над ним), до этого через Саудовскую Аравию, до этого через Красное море и Иран. Исчез с радаров он возле Сирии, а потом полетел в Белгород, В Офисе Президента заявили, что устанавливаются все детали падения военнотранспортного самолета Ил-76. Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, все комментарии будут позже. Комментарии будут чуть позже. Потребуется время, чтобы уточнить все данные, Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека прокомментировал заявление российского минобороны. Дмитрий Лубинец призвал не вестись на провокации. Он объяснил, что враг коварен и мы знаем, какие ужасающие методы Россия может применять, чтобы дестабилизировать наше общество. Координационный штаб обнародовал заявление по поводу обнародованной во враждебных пропагандистских ресурсах информации. Там сообщили, что они и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами. Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества, – говорится в заявлении. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе утверждает, что самолет ИЛ-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300. Сообщается, что его сбили сразу после взлета. Остальные детали пока не раскрывают. Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник рассказал для NV, что в настоящее время ведомство не может подтвердить, что российский военный самолет Ил-76 поразили украинские Силы обороны. По его словам, информация об инциденте с российским Ил-76 выясняется. УП ссылаясь на источники в Генштабе сообщила, что к падению самолета могут быть причастны ВСУ. Отметим, что впоследствии Украинская правда исправила текст: убрали упоминание о причастности ВСУ. В настоящее время на сайте отмечено, что их источники в ВСУ подтвердили лишь факт падения самолета. В российском минобороны написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Правда, версия окупантов отличается от озвученной источниками в Генштабе. В минобороны страны-агрессорки написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена. В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня. Почти сразу после первого сообщения медиа России начали писать, что на борту находились 63 человека. Другие российские СМИ писали о 75 людях. Сразу писали, что среди них никто не выжил. В российских телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о падении самолета Ил-76 в Белгородской области.
Зеленский впервые прокомментировал падение Ил-76
Россия призвала провести Совбез ООН по крушению Ил-76
Зеленский отложил поздравление с днем рождения до выяснения обстоятельств падения Ил-76
В США отреагировали на авиакатастрофу с Ил-76
– заявил Кирби.
Стали известны имена членов экипажа Ил-76
Перед падением самолета в Белгородской области работала ПВО
Экс-пленный объяснил, что не так с заявлениями оккупантов об Ил-76
– подчеркнул Колесников.
Официальный комментарий ГУР МО касательно падения самолета
– заявили в ГУР.
– добавили в разведке.
Генштаб ВСУ сделал заявление на фоне падения Ил-76
Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военнотранспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода.
С учетом этого Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении,
– говорится в сообщении.
Ил-76 летел от границы с Украиной
– заявили аналитики.
Комментарии будут чуть позже, – ОП
– коротко ответил Подоляк.
В ГУР подтвердили, что должен быть обмен пленными
Реакция украинского омбудсмена
Опровержение от Координационного штаба
Самолет мог переносить С-300
Российский Ил-76 сбили на взлете, – СМИ
Официальный комментарий ВСУ
СМИ писали, что ущерб Ил-76 – работа ВСУ
В Минобороны России подтвердили падение военного Ил-76
В сеть попало видео
На борту были люди
В России упал Ил-76
Во время вечернего обращения Зеленский заявил, что руководство страны и спецслужбы работают над установлением обстоятельств падения Ил-76 под Белгородом, в частности, находились ли на его борту украинские военнопленные.
Президент подчеркнул, что именно ГУР занимается установлением судьбы пленных, которым должны были обменять 24 января, однако этого не произошло.
Россия 24 января пригласила провести срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
Председательствующая в ООН Франция отказалась его провести немедленно. Она предложила перенести его на пятницу, заявили в стране – агрессорцы.
Президент Владимир Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области отменил региональную поездку в центральные области и запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения.
Об этом сообщили источники в Офисе президента и областных военных администрациях.
Напомним, что завтра, 25 января, Зеленскому исполняется 46 лет.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на падение Ил-76 в Белгородской области. Он подчеркнул, что у США пока нет данных о том, были ли на борту украинские военнопленные.
Американская сторона по состоянию на данный момент не располагает информацией, которая могла бы подтвердить, что в упавшем в Белгородской области российском военнотранспортном самолете Ил-76 находились украинские военнопленные. Мы видели сообщения (русской стороны – 24 Канал), но не можем подтвердить их,
Расследователи "Схем" установили имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего в Белгородской области Ил-76. Гибель по меньшей мере трех из них уже подтвердили родственники.
Так, удалось подтвердить, что на борту Ил-76 были:
За час до того, как разбился Ил-76, в Белгородской области работала ПВО. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, возле села Ближнее ПВО сбила беспилотник, так что, вероятно, оккупанты могли сбить и свой самолет.
Российская сторона заявила, что на борту якобы было 65 украинских военных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих, то есть охранников. Максим Колесников, также находившийся в российском плену и освобожденный в феврале 2023 года, заявил, что эти заявления россиян бред.
Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопровождающих. Это полный бред. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было примерно 20 (человек – 24 Канал) из их военной полиции,
В ГУР МО заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными. Впрочем, он так и не произошел. По утверждению российской стороны, этого не произошло в результате сбивания самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных.
В настоящее время Украина не владеет достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто находился на борту самолета и в каком количестве,
В то же время в разведке отметили, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена – российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности. В разведке подчеркнули, что безопасность украинских защитников должна обеспечить Россия.
В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось ранее. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных,
Кроме того, в ГУР отметили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.
"Исходя из этого, речь может идти о спланированных и умышленных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", – подытожили в ГУР.
В Генштабе заявили, что Вооруженные Силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев. Там добавили, что только за последнюю неделю враг выпустил по Харьковщине 26 ракет С-300 и 3 "Искандер-М". В результате этих атак погибли 16 человек, среди которых – ребенок.
В целях уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военнотранспортной авиации.
Российские пропагандисты опубликовали в сети "список с украинскими военнопленными, находившимися на борту Ил-76". Его подлинность вызывает большие сомнения, ведь на нем нет никаких подписей и штампов, указывающих, что это официальный документ.
Кроме того, в списке заметили Максима Коноваленко, вернувшегося в Украину 3 января 2024 во время масштабного обмена пленными.
Эксперты и OSINT-аналитики сообщили, что упавший в Белгородской области самолет Ил-76 с бортовым номером RA-78830 летел от границы с Украиной.
Самолет фиксировали в воздушном пространстве других стран, а затем исчез в пределах Белгородщины. Вероятно, Ил-76 мог перевозить оружие с Востока.
До этого он был замечен над Арменией 23 января 2024 года и летел в сторону Ирана, где исчез. Он не летел из Египта (24 января), он летел через Египет (пролетал над ним), до этого через Саудовскую Аравию, до этого через Красное море и Иран. Исчез с радаров он возле Сирии, а потом полетел в Белгород,
В Офисе Президента заявили, что устанавливаются все детали падения военнотранспортного самолета Ил-76. Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, все комментарии будут позже.
Комментарии будут чуть позже. Потребуется время, чтобы уточнить все данные,
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека прокомментировал заявление российского минобороны. Дмитрий Лубинец призвал не вестись на провокации.
Он объяснил, что враг коварен и мы знаем, какие ужасающие методы Россия может применять, чтобы дестабилизировать наше общество.
Координационный штаб обнародовал заявление по поводу обнародованной во враждебных пропагандистских ресурсах информации.
Там сообщили, что они и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами.
Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества, – говорится в заявлении.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе утверждает, что самолет ИЛ-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300.
Сообщается, что его сбили сразу после взлета. Остальные детали пока не раскрывают.
Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник рассказал для NV, что в настоящее время ведомство не может подтвердить, что российский военный самолет Ил-76 поразили украинские Силы обороны.
По его словам, информация об инциденте с российским Ил-76 выясняется.
УП ссылаясь на источники в Генштабе сообщила, что к падению самолета могут быть причастны ВСУ.
Отметим, что впоследствии Украинская правда исправила текст: убрали упоминание о причастности ВСУ. В настоящее время на сайте отмечено, что их источники в ВСУ подтвердили лишь факт падения самолета.
В российском минобороны написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Правда, версия окупантов отличается от озвученной источниками в Генштабе.
В минобороны страны-агрессорки написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена.Заметьте! Вероятно, это российское ИПСО, которое враг использует, чтобы успокоить свое население из-за потери самолета.
В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня.
Почти сразу после первого сообщения медиа России начали писать, что на борту находились 63 человека.
Другие российские СМИ писали о 75 людях. Сразу писали, что среди них никто не выжил.
В российских телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о падении самолета Ил-76 в Белгородской области.