"Посол Росії налякав ядерною війною": аналітики сказали, чому Маск вирішив зірвати операцію ЗСУ

Не виключено, що на американського мільярдера Ілона Маска вплинув ядерний шантаж Кремля, тому й він міг зірвати атаку ЗСУ на ворожий флот. Зокрема, відомо, що говорив підприємець з російським послом в США Анатолієм Антоновим.

Скоріш за все, саме цей псевдодипломат змусив Маска віддати вказівку обмежити доступ України до систем Starlink, аби "уникнути ескалації", ударів по флоту Росії та "ядерної війни". Водночас нещодавні атаки на кораблі окупантів засвідчують, що це були всього пусті погрози з боку Москви.

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Маск боявся ядерної війни

Власне, у ніч проти 13 вересня у Криму було неспокійно. Згодом Головне управління розвідки підтвердило ураження російського підводного човна "Ростов-на-Дону" та великого десантного корабля. Вочевидь, йдеться про "Мінськ".

Атака була не лише прикладом здатності України завдавати ударів по Росії глибоко за лінією фронту. Вона також вона викрила брехливість причин остраху засновника SpaceX Ілона Маска щодо подібного українського удару минулого року,

– написали у виданні Business Insider.

Біограф Маска у книзі про підприємця констатував: коли бізнесмен дізнався, що супутники Starlink Україна використовує для керування безпілотниками, він поговорив телефоном з офіційними особами, зокрема з послом Росії в США Анатолієм Антоновим.

"Антонов переконав Маска, що напад на Севастополь спричинить ядерну відповідь з боку Росії відповідно до військової доктрини держави… Це, з-поміж іншого, історія про страх, насаджений і пропагований росіянами", – йдеться у матеріалі.

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Згадаємо наостанок, що у роботі систем Starlink стався масштабний збій через пів години після того, як Україна атакували російський флот у ніч проти 13 вересня. Однак чи пов'язані ці події між собою – достеменно невідомо.