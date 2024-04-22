Ілон Маск не бачить стратегії виходу з війни для України: у Зеленського відповіли мільярдеру

Ілон Маск заявив, що немає жодного варіанту виходу з війни для України. Згодом це прокоментували в Офісі Президента.

У неділю, 21 квітня, саме у соцмережі X американський мільярдер зробив відповідну заяву, відповідаючи на один з дописів. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також на вказаній платформі вирішив опонувати Ілонові Маску, – інформує 24 Канал.

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Як Україні вийти з війни: дискусія між Маском і ОП

Розпочалося усе з того, що американський підприємець Девід Олівер Сакс позитивно відгукнувся щодо надання Україні допомоги з боку США. За його словами, законопроєкт стосовно 60 мільярдів для нашої держави зможе покрити рівно половину потенційного літнього контрнаступу.

Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу. Лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів через мінні поля,

– відповів на допис бізнесмена Ілон Маск.

Уже за декілька годин з'явилася публікація Подоляка. Радник глави ОП розкритикував американського мільярдера, зазначивши, що після подібних коментарів доводиться вкотре дивуватися дефіциту елементарної логіки серед інфлюенсерів у сучасному світі.

Реалістична й об'єктивна "стратегія виходу" кричуще проста. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію, і гаряча фаза війни негайно закінчується. Іноді прості істини вкрай важко усвідомити, але все ж таки повторю: Росія, яка неспровоковано напала на іншу країну, залишає її, повертає вкрадене, відновлює верховенство міжнародного права.

Посадовець наголосив, що російські загарбники розпочали вторгнення у лютому 2022 року з єдиною метою: окупувати, вбивати та захоплювати. Подоляк акцентував на справедливості, що має бути відновлена для побудови стабільної безпеки у всьому світі.

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