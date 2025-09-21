Термінатор на гусеницях: українські захисники знищили російський наступальний шляхопрокладач
- Оператори 412-го полку "Nemesis" знищили російський шляхопрокладач ІМР-3М, відомий як "термінатор на гусеницях".
- ІМР-3М призначена для розчищення шляху через мінні поля та виконує інженерні роботи в умовах наступу на фронті.
Оператори 412-го полку "Nemesis" знищили російський наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Ворог називає цю машину "термінатором на гусеницях".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 412 окремий полк Безпілотних Систем Nemesis.
Як українські військові знищили шляхопрокладач?
Інженерна машина розгородження, яку знищили українські бійці, призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу.
За словами військових, цей бульдозер прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.
Ворог називає ІМР-3М "термінатором на гусеницях", оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет; а також може самостійно долати мінні поля,
– йдеться в повідомленні.
За даними 412-го полку "Nemesis", з 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому.
Військові знищили "термінатор на гусеницях": дивіться відео
Російські війська зазнають втрат: останні новини
Безпілотники спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари" уразили три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму. У ГУР також опублікували відео успішної операції.
Нещодавно Головне управління розвідки також провело спеціальну операцію біля населеного пункту Щитова у Приморському краї Росії. За даними джерел 24 Каналу, бійці змогли ліквідувати окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.
Українські спецпризначенці на тимчасово окупованій території Запорізької області успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Операція відбулася поблизу Олександрівки.