Оператори 412-го полку "Nemesis" знищили російський наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Ворог називає цю машину "термінатором на гусеницях".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 412 окремий полк Безпілотних Систем Nemesis.

Як українські військові знищили шляхопрокладач?

Інженерна машина розгородження, яку знищили українські бійці, призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу.

За словами військових, цей бульдозер прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.

Ворог називає ІМР-3М "термінатором на гусеницях", оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет; а також може самостійно долати мінні поля,

– йдеться в повідомленні.

За даними 412-го полку "Nemesis", з 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому.

Військові знищили "термінатор на гусеницях": дивіться відео

Російські війська зазнають втрат: останні новини