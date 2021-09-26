Ім'я канцлера важливе, проте Україну більше цікавить коаліція, – Кулеба про вибори в Німеччині

У Німеччині 26 вересня обирали новий склад Бундестагу. Майже пліч-о-пліч завершили голосування, згідно з результатами екзитполів, ХДС/ХСС та соціал-демократи. Як сказав Дмитро Кулеба, Україна системно працювала з усіма політичними силами Німеччини.

Як наголосив глава МЗС України в ефірі "ТСН. Підсумки", офіційний Київ розраховує на формування коаліції, яка буде сприяти розвитку українсько-німецьких відносин.

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Зеленський спілкувався з Лашетом, Кулеба – з Шольцом

Кулеба зауважив, що президент Зеленський багато спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Сам міністр мав перемовини з очільником соціал-демократів Олафом Шольцом. Саме у цих політиків є найбільше шансів стати канцлерами.

Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань,

– заявив Кулеба.

Коаліція буде сприятлива для роботи, – Кулеба

На думку міністра, заради досягнень позитивних результатів у роботі з Німеччиною потрібна довгострокова та системна робота. Саме Берлін є одним зі стратегічних партнерів Києва.

Ім'я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин,

– зауважив міністр.

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Німеччина підтримуватиме активність в нормандському форматі

Тим часом, посол України в Німеччині заявив, що Берлін готовий продовжити активність у нормандському форматі після виборів. Про це Андрій Мельник повідомив в ефірі "Суспільного".

Якщо канцлером стане лідерів соціал-демократів Олаф Шольц, то, вважає дипломат, він підтримуватиме чинний зовнішньополітичний курс Німеччини. Про підтримку України заявляли обидва найбільш ймовірні претенденти на посаду канцлера.

Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два – три тижні дзвонила Путіну підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною,

– зазначив Мельник.

Буде продовжений курс "малих кроків"

Посол вважає, що важко говорити про прорив у перемовинах, буде продовжений курс "малих кроків". Німеччина зацікавлена у нормандському форматі. Буде і лакмусовий папірець для нової коаліції – чи візьме канцлер на себе більше відповідальності.

Адже посередництво не означає нейтральність. Посередництво означає комунікацію, забезпечення комунікації, надання майданчику і так само залучення всіх можливих важелів, які є, а цих важелів у німецької сторони більш ніж достатньо,

– додав Мельник.

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І Лашет, і Шольц готові формувати уряд

Зазначимо, що партія ХДС /ХСС Ангели Меркель та Арміна Лашета здобула найнижчий показник на виборах – близько 25%. Згідно з результатами екзитполів, такий самий або навіть вищий результат показала Соціал-демократична партія Німеччини. І Армін Лашет, і Олаф Шольц заявили про готовність формувати уряд – проте для цього обом необхідна коаліція.