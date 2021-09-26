Имя канцлера важно, однако Украину больше интересует коалиция, – Кулеба о выборах в Германии

В Германии 26 сентября выбирали новый состав Бундестага. Почти бок о бок завершили голосование, согласно результатам экзитполов, ХДС/ХСС и социал-демократы. Как сказал Дмитрий Кулеба, Украина системно работала со всеми политическими силами Германии.

Как отметил глава МИД Украины в эфире "ТСН. Итоги", официальный Киев рассчитывает на формирование коалиции, которая будет способствовать развитию украинско-немецких отношений.

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Зеленский общался с Лашетом, Кулеба – с Шольцем

Кулеба отметил, что президент Зеленский много общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Сам министр имел переговоры с главой социал-демократов Олафом Шольцем. Именно у этих политиков есть больше всего шансов стать канцлерами.

Мы работали с каждой из тех политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам,

– заявил Кулеба.

Коалиция будет благоприятна для работы, – Кулеба

По мнению министра, ради достижений положительных результатов в работе с Германией нужна долгосрочная и системная работа. Именно Берлин является одним из стратегических партнеров Киева.

Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-немецких отношений,

– заметил министр.

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Германия будет поддерживать активность в нормандском формате

Между тем, посол Украины в Германии заявил, что Берлин готов продолжить активность в нормандском формате после выборов. Об этом Андрей Мельник сообщил в эфире "Суспільного".

Если канцлером станет лидер социал-демократов Олаф Шольц, то, считает дипломат, он будет поддерживать действующий внешнеполитический курс Германии. О поддержке Украины заявляли оба наиболее вероятных претендента на должность канцлера.

Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого как до сегодня, когда госпожа Меркель две-три недели звонила Путину поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной,

– отметил Мельник.

Будет продолжен курс "малых шагов"

Посол считает, что трудно говорить о прорыве в переговорах, будет продолжен курс "малых шагов". Германия заинтересована в нормандском формате. Будет и лакмусовая бумажка для новой коалиции – возьмет ли канцлер на себя больше ответственности.

Ведь посредничество не означает нейтральность. Посредничество означает коммуникацию, обеспечение коммуникации, предоставление площадки и так же привлечение всех возможных рычагов, которые есть, а этих рычагов у немецкой стороны более чем достаточно,

– добавил Мельник.

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И Лашет, и Шольц готовы формировать правительство

Отметим, что партия ХДС/ХСС Ангелы Меркель и Армина Лашета получила самый низкий показатель на выборах – около 25%. Согласно результатам экзитполов, такой же или даже более высокий результат показала Социал-демократическая партия Германии. И Армин Лашет, и Олаф Шольц заявили о готовности формировать правительство – однако для этого обоим необходима коалиция.